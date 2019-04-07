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09:36 (мск), источник: ТАСС

Финн Александр Барков побил рекорд Павла Буре по очкам за «Флориду» в одном сезоне НХЛ

ТАСС, 7 апреля. Финн Александр Барков установил рекорд «Флориды» по результативности за один регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В заключительном матче чемпионата против «Нью-Джерси» (3:4, в овертайме) он забросил шайбу и сделал результативную передачу, набрав 95-е и 96-е очки (35 голов + 61 передача) в сезоне. 23-летний Барков превзошел достижение россиянина Павла Буре, который в сезоне-1999/00 в составе «Пантерз» набрал 94 очка (58+36).

Также в матче по результативной передаче сделали российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов и российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев. 30-летний Дадонов набрал 70 очков (28+42) в сезоне, став третьим в команде по очкам и четвертым по голам. «Флорида» и «Нью-Джерси» не сумели пробиться в плей-офф.

В другом матче «Питтсбург» в овертайме дома проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4, в составе хозяев гол и передачу на свой счет записал канадский форвард Сидни Кросби, доведя количество очков в сезоне до 100. Он в шестой раз в карьере достиг этой отметки, став 15-м хоккеистом в истории, кому удалось провести шесть сезонов в НХЛ с трехзначным показателем результативности. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин очков в матче не набрал, всего на его счету 72 очка (21+51) в 68 матчах сезона.

Определились пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции НХЛ: победитель «регулярки» «Тампа» сыграет с «Коламбусом», обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» — с «Каролиной», «Нью-Йорк Айлендерс» — с «Питтсбургом», «Бостон» — с «Торонто» (первыми указаны команды, которые будут начинать серии дома).

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