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09:42 (мск), источник: ТАСС

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 7 апреля. Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на воскресенье завершается регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19.

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«Тампа», в составе которой выступают россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров, досрочно одержала победу в регулярном чемпионате, впервые выиграв Президентский кубок.

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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон», за который играют российские хоккеисты Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, сыграет с «Каролиной». Также в четвертьфинале Восточной конференции встретятся «Тампа» — «Коламбус», «Бостон» — «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург».

В первом раунде плей-офф в Западной конференции пройдут матчи «Калгари» — «Колорадо», «Сан-Хосе» — «Вегас», «Нэшвилл» — «Даллас» и «Виннипег» — «Сент-Луис».

В этом сезоне 11 команд из числа вышедших в плей-офф НХЛ имеют в составе российских хоккеистов. В прошлом сезоне россияне играли за 10 клубов, участвующих в первом раунде Кубка Стэнли.

Плей-офф стартует 10 апреля, серии длятся до четырех побед.

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