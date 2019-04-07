Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
ТАСС, 7 апреля. Определились все восемь пар первого раунда
ТАСС, 7 апреля. Определились все восемь пар первого раунда
«Тампа», в составе которой выступают россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров, досрочно одержала победу в регулярном чемпионате, впервые выиграв Президентский кубок.
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон», за который играют российские хоккеисты Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, сыграет с «Каролиной». Также в четвертьфинале Восточной конференции встретятся «Тампа» — «Коламбус», «Бостон» — «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург».
В первом раунде
В этом сезоне 11 команд из числа вышедших в