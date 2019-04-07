Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль КанадиенсБ6
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз2
Коламбус Блю Джэкетс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз1
Баффало Сэйбрз7
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзОТ3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ3
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
6.04
Сент-Луис БлюзБ3
Ванкувер Кэнакс2
Все события
Фоторепортажи
15Юлии Ефимовой — 27
18Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам
09:46 (мск), источник: ТАСС

Кучеров стал третьим россиянином в НХЛ, завоевавшим «Арт Росс Трофи»

ТАСС, 7 апреля. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Регулярный чемпионат сезона-2018/19 завершился в ночь на воскресенье. На счету Кучерова 128 очков (41 шайба + 87 передач) в 82 играх. Ближайший конкурент россиянина по этому показателю, канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набрал 116 очков (41+75). Макдэвид становился обладателем приза в двух предыдущих сезонах.

Читайте также
Кучеров обновил рекорд по набранным очкам среди россиян в «регулярке» НХЛ

128 очков — лучший показатель результативности в НХЛ с сезона-1995/96. Рекорд по количеству набранных очков за регулярный чемпионат принадлежит канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, который в сезоне-1985/86 набрал 215 очков (52+163). Также канадец чаще всех становился обладателем трофея (10 раз).

Кучеров стал первым европейским хоккеистом с 2012 года и третьим россиянином в истории, ставшим лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дважды становился обладателем «Арт Росс Трофи», в сезоне-2008/09 россиянин набрал 113 очков (35+78), в сезоне-2011/12 — 109 (50+59). В сезоне-2007/08 приз получил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 112 очков (65+47).

Кучеров также побил рекорд Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном сезоне среди российских хоккеистов. Могильный в составе «Баффало» в сезоне-1992/93 набрал 127 очков (76+51).

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
«Убогая манера»: Назаров написал стих про «Спартак»
Шаровая молния. Кучеров установил рекорд результативности
Тарасенко в пятый раз подряд стал лучшим снайпером «Сент-Луиса»
Боксер Дмитрий Чудинов проиграл в бою за титул чемпиона Польши
Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация
Финн Барков побил рекорд Буре по очкам за «Флориду» в сезоне НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь