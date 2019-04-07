Кучеров стал третьим россиянином в НХЛ, завоевавшим «Арт Росс Трофи»

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Регулярный чемпионат сезона-2018/19 завершился в ночь на воскресенье. На счету Кучерова 128 очков (41 шайба + 87 передач) в 82 играх. Ближайший конкурент россиянина по этому показателю, канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набрал 116 очков (41+75). Макдэвид становился обладателем приза в двух предыдущих сезонах.

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128 очков — лучший показатель результативности в НХЛ с сезона-1995/96. Рекорд по количеству набранных очков за регулярный чемпионат принадлежит канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, который в сезоне-1985/86 набрал 215 очков (52+163). Также канадец чаще всех становился обладателем трофея (10 раз).

Кучеров стал первым европейским хоккеистом с 2012 года и третьим россиянином в истории, ставшим лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дважды становился обладателем «Арт Росс Трофи», в сезоне-2008/09 россиянин набрал 113 очков (35+78), в сезоне-2011/12 — 109 (50+59). В сезоне-2007/08 приз получил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 112 очков (65+47).