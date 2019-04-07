Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

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Регулярный чемпионат завершился в ночь на воскресенье. Капитан «Вашингтона» забросил 51 шайбу, опередив немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (50 шайб) и канадца Джона Тавареса из «Торонто» (47), также в десятку лучших снайперов по итогам сезона вошел россиянин Никита Кучеров из «Тампы», в активе которого 41 шайба. 33-летний Овечкин в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон. В истории НХЛ он уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

Овечкин является рекордсменом по количеству «Морис Ришар Трофи», который вручается с сезона-1998/99. Больше никто не получал данную награду более двух раз. Кроме Овечкина, из россиян трофей завоевывали Павел Буре (2000, 2001) и Илья Ковальчук (2004). На счету Овечкина 658 голов в карьере, он занимает по этому показателю 13-е место в истории НХЛ, на первом месте Гретцки — 894 шайбы.