Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Регулярный чемпионат завершился в ночь на воскресенье. Капитан «Вашингтона» забросил 51 шайбу, опередив немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (50 шайб) и канадца Джона Тавареса из «Торонто» (47), также в десятку лучших снайперов по итогам сезона вошел россиянин Никита Кучеров из «Тампы», в активе которого 41 шайба. 33-летний Овечкин в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон. В истории НХЛ он уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.
Овечкин является рекордсменом по количеству «Морис Ришар Трофи», который вручается с сезона-1998/99. Больше никто не получал данную награду более двух раз. Кроме Овечкина, из россиян трофей завоевывали Павел Буре (2000, 2001) и Илья Ковальчук (2004). На счету Овечкина 658 голов в карьере, он занимает по этому показателю 13-е место в истории НХЛ, на первом месте Гретцки — 894 шайбы.
Овечкин был выбран на драфте НХЛ 2004 года под первым номером, за карьеру он трижды получал «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. На его счету три «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги), он уступает по этому показателю только канадцам Гретцки (5) и Марио Лемье (4). Овечкин является единственным хоккеистом в истории НХЛ, который в одном сезоне (2007/08) завоевал «Харт Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи» (награда за наибольшее количество очков). В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.