Шаровая молния. Как Кучеров прошел путь от малоперспективного игрока до рекордсмена НХЛ

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В субботу, 6 апреля, форвард «Тампы» Никита Кучеров в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостоном» забросил шайбу и отдал голевую передачу, доведя число набранных очков до 128 (41 шайба + 87 передач) и побил рекорд результативности российских игроков за один сезон, который был установлен Александром Могильным (127 очков) в год рождения Кучерова — в сезоне-1992/93.

Трудно сказать, достиг бы 25-летний уроженец Майкопа такого успеха, если бы не его первый тренер Геннадий Курдин. Сам хоккеист не раз отмечал серьезную роль первого тренера в своем становлении.

Кучеров начал заниматься хоккеем в пять лет в «Серебряных акулах». Его с братом привела на каток в Серебряном Бору мама Светлана, которая немногим ранее устроилась туда уборщицей. Материальное положение семьи будущей звезды НХЛ было незавидным. Первые коньки Никиты — подержанные, на три размера больше — были приобретены в долг.

Поначалу Кучеров занимался со своим братом Денисом, который быстро бросил хоккей. Никита же сразу почувствовал себя уверенно на льду. А спустя год он вместе с Курдиным переехал в СДЮШОР «Белые медведи», где играл в команде с ребятами, которые были на год его старше, вместе с нынешней звездой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) олимпийским чемпионом Никитой Гусевым.

Кучеров мог закончить с хоккеем в семь лет. Его отец — военный, поэтому семья была не застрахована от переездов. Отца будущего рекордсмена отправили в командировку в Уругвай.

С кем оставить семилетнего ребенка, когда в Москве нет родных? Выход подсказал Курдин. Он посоветовал родителям перевезти бабушку Никиты из Майкопа в Москву и пообещал лично возить его на тренировки, чем и занимался на протяжении трех лет.

«Я тогда ездил на пятой модели “Жигулей”», — цитирует Курдина русскоязычная версия сайта НХЛ. — И оказывается, как-то я спросил: «В НХЛ будешь играть — машину мне купишь?» Видимо, надоело мне на помойке этой ездить, я в сердцах и сказал. Эту историю вообще не запомнил, а ему врезалось в память. И мой вопрос, и то, что он ответил: «Куплю». В итоге после подписания первого «взрослого» контракта с «Тампой» (сумма соглашения составила $4,76 млн в год — прим. ТАСС) Кучеров подарил Курдину новый автомобиль — Toyota Land Cruiser.

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В детском спорте разница в год является ощутимой. Кучеров не имел превосходства ни в скорости, ни в физике, ни в силе броска, что позволило ему развить хоккейное мышление. Он мог переигрывать оппонентов только просчитывая ситуацию на несколько ходов вперед и благодаря движению шайбы, а также точным передачам. И сейчас у нападающего нет одного ярко выраженного навыка, в котором он превосходит остальных. Его уникальность — в универсализме и обширном спектре хоккейных умений.

В 2009 году в момент выпуска из СДЮШОР Кучеров столкнулся с проблемами при выборе клуба. На тот момент никто из селекционеров не замечал таланта юного хоккеиста и предложений у него не было. Первым делом Курдин привез Никиту на просмотр в московское «Динамо». Там тренерам игрок не подошел. Специалисты в ЦСКА оказались более проницательными и взяли 16-летнего хоккеиста в команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия».

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Фанат хоккея

В составе «Красной Армии» Кучеров в 2011 году завоевал Кубок Харламова. Та команда под руководством Вячеслава Буцаева была одной из самых талантливых в истории российского молодежного хоккея. Многие из того состава сейчас выступают в НХЛ или играют ведущие роли в КХЛ.

«Тогда он был совсем юношей, но уже было видно по характеру, что этот парень стремится к своей цели, никогда не останавливается, упорно работает над собой, одним словом — фанат хоккея, — отметил Буцаев в беседе с ТАСС. — У него были задатки к тому, что он станет известным игроком, но то, что он станет звездой НХЛ, никто не мог предсказать. Предпосылки к этому появились только со временем».

В 2011 году Кучеров дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе ЦСКА и пробился в состав юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) на чемпионат мира. На том турнире он установил рекорд результативности, набрав 21 (10 шайб и 11 передач) очко в семи матчах, а россияне стали бронзовыми призерами соревнований. Летом того же года Кучеров был выбран на драфте НХЛ «Тампой» под общим 58-м номером.

Следующий сезон форвард начал в основном составе ЦСКА и попал в состав молодежной сборной на чемпионат мира 2012 года в Канаде. Там он запомнился победной шайбой в полуфинале в ворота хозяев чемпионата (6:5). В решающем матче россияне в овертайме уступили шведам (0:1).

«Несмотря на то что Кучеров был на год младше, были видны его потенциал и очень высокие игровые качества, — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин. — Никита, безусловно, наделен талантом, но также обладает большим трудолюбием. Чтобы развить талант, нужно очень много трудиться. Скромный и не много говорящий, при этом с характером и не любит проигрывать».

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Недоверие в ЦСКА и отъезд в Северную Америку

По ходу сезона-2011/12 Кучеров получил травмы плеч. В ЦСКА оплатили только одну операцию, второе плечо в клубе восстанавливать отказались, не верили в травму. О проблемах Кучерова узнали в «Тампе». Форвард прибыл во Флориду (штат, в котором базируется «Тампа»), его агент связался со Стивом Айзерманом, на тот момент — генеральным менеджером клуба, и вопрос с операцией был решен. Перед хирургическим вмешательством Айзерман сам приехал на разговор с хоккеистом.

За ЦСКА Кучеров в сумме провел 26 матчей, забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач. В клубе не доверяли молодому форварду, и он принял решение расторгнуть контракт и уехать в Северную Америку. Сезон-2012/13 российский хоккеист начал в команде юниорской лиги Квебека «Квебек Ремпартс», после чего был обменян в «Руэн-Норанда Хаскис». По ходу чемпионата он был вызван в «Тампу», где травму получил лучший снайпер и лидер команды Стивен Стэмкос.

Россиянину удалось забросить шайбу в первом же матче. Всего в дебютном сезоне он провел в НХЛ 58 матчей, в которых набрал 18 очков (9+9). С каждым последующим сезоном Кучеров неизменно прогрессировал и улучшал свою игру и статистику. Всерьез о таланте россиянина хоккейная общественность заговорила уже в следующем сезоне, когда он набрал 65 очков (29+36) очков, затем он записал на свой счет 66 очков (30+36), 85 (40+45) и 100 (39+61).

В нынешнем чемпионате лидер «Тампы» отметился 128 очками за результативность и стал лучшим бомбардиром, а его команда досрочно заняла первое место в «регулярке».

«У Кучерова действительно очень хороший сезон: он играет стабильно, без спадов, чего не было у Никиты до этого, и неслучайно он лидер в НХЛ по очкам, — считает Буцаев. — И по игре он заслуживает индивидуального приза самому ценному игроку регулярного чемпионата».

«Пожелаем ему, чтобы травмы обходили его стороной, чтобы сезон не закончился только регулярным чемпионатом, чтобы он достиг главного трофея, — добавил он. — “Тампа” уже была близка к Кубку Стэнли, но уступила в финале конференции. Поэтому я очень надеюсь и хочу, чтобы в этом сезоне Кучеров смог завоевать главный трофей НХЛ, хотя это будет непросто».

Кучеров является независимым и разносторонним нападающим. Мало того что он во втором сезоне кряду достиг гроссмейстерской по нынешним меркам отметки 100 очков, впервые стал лучшим бомбардиром сезона (третьим среди российских игроков), так еще сделал то, во что еще год назад немногие верили, — побил рекорд Александра Могильного, который в сезоне-1992/93 в составе «Баффало» записал на свой счет 127 очков в 77. Столько до нынешнего сезона среди россиян в НХЛ никто не набирал. Наиболее близок к повторению этого достижения был Сергей Федоров, который в следующем же сезоне набрал 120 очков в 82 играх. Но после была пропасть — 113 очков Евгения Малкина в сезоне-2008/09 был максимумом для россиян.

Но 127 очков в 1980−90-е и 127 очков в XXI веке — разные вещи. К примеру, Могильный завершил сезон-1992/93 лишь седьмым в списке бомбардиров (лучшим стал Марио Лемье — 160), тогда как до нынешнего сезона в XXI веке больше 125 очков никто не набирал.

Спад результативности связан не с падением уровня мастерства игроков. По словам рекордсмена результативности за сезон НХЛ Уэйна Гретцки (215 очков), сегодня набирать очки в сильнейшей лиге мира гораздо сложнее, чем в 80−90-е. Вряд ли Кучеров побьет рекорд Гретцки, но уже тот факт, что ему удалось установить рекорд результативности НХЛ с сезона-1995/96 говорит о многом.

История не раз доказывала правоту Никколо Макиавелли, которому принадлежат слова «короля делает свита». Не секрет, что «свита» у Кучерова подобралась знатная.

И если руководству команды удастся в ближайшие несколько лет сохранить или усилить костяк, то, возможно, через шесть-семь сезонов Кучеров обновит и общий рекорд результативности НХЛ среди россиян, который на данный момент принадлежит Александру Овечкину.