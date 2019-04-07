Дубль Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Вегас» в матче НХЛ
ТАСС, 7 апреля. «Лос-Анджелес» победил «Вегас» со счетом 5:2 в домашнем матче завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 апреля. «Лос-Анджелес» победил «Вегас» со счетом 5:2 в домашнем матче завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Илья Ковальчук (13-я и 60-я минута), Джефф Картер (15), Мэтт Рой (31) и Анже Копитар (49). У проигравших отличились Брэндон Пирри (31) и российский нападающий Валентин Зыков (34).
По итогам регулярного чемпионата 35-летний Ковальчук набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) в 64 матчах. Зыков забросил свою вторую шайбу в регулярном чемпионате, всего в активе 23-летнего форварда 5 очков в 28 матчах.
В другом матче дня «Даллас» на домашней площадке обыграл «Миннесоту» (3:0). Российский нападающий техасского клуба Александр Радулов отметился результативной передачей, всего на счету игрока теперь 72 (29+43) очка в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Другой российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин, который не принял участие в заключительном матче регулярного чемпионата, провел 57 игр в сезоне-2018/19, не забросив ни одной шайбы и ни разу не удалившись. Он стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 50 матчей. Всего в активе Ничушкина десять (0+10) очков.
По итогам регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» не сумел выйти в
В первом раунде
|Уилли Дежарден
|Жерар Галлан
|Джонатан Куик
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|12:14
|Илья Ковальчук
|15:00
|Джефф Картер(Кайл Клиффорд)
|15:41
|Дастин Браун
|18:36
|Ник Холден
|30:35
|Мэтт Рой(Дастин Браун, Алекс Иафалло)
|30:51
|Брэндон Пирри(Коди Икин, Дерик Энгелланд)
|33:09
|Валентин Зыков(Джимми Шульдт, Джонатан Маршессо)
|39:04
|Дион Фанеф
|47:27
|Дерик Энгелланд
|48:52
|Анже Копитар(Дастин Браун, Карл Грундстрем)
|54:12
|Макс Пачоретти
|59:05
|Илья Ковальчук(Анже Копитар)
Дастин Браун (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0