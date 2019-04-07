Дубль Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

В другом матче дня «Даллас» на домашней площадке обыграл «Миннесоту» (3:0). Российский нападающий техасского клуба Александр Радулов отметился результативной передачей, всего на счету игрока теперь 72 (29+43) очка в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Другой российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин, который не принял участие в заключительном матче регулярного чемпионата, провел 57 игр в сезоне-2018/19, не забросив ни одной шайбы и ни разу не удалившись. Он стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 50 матчей. Всего в активе Ничушкина десять (0+10) очков.