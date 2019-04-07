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10:41 (мск), источник: ТАСС

Дубль Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

ТАСС, 7 апреля. «Лос-Анджелес» победил «Вегас» со счетом 5:2 в домашнем матче завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Илья Ковальчук (13-я и 60-я минута), Джефф Картер (15), Мэтт Рой (31) и Анже Копитар (49). У проигравших отличились Брэндон Пирри (31) и российский нападающий Валентин Зыков (34).

По итогам регулярного чемпионата 35-летний Ковальчук набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) в 64 матчах. Зыков забросил свою вторую шайбу в регулярном чемпионате, всего в активе 23-летнего форварда 5 очков в 28 матчах.

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В другом матче дня «Даллас» на домашней площадке обыграл «Миннесоту» (3:0). Российский нападающий техасского клуба Александр Радулов отметился результативной передачей, всего на счету игрока теперь 72 (29+43) очка в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Другой российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин, который не принял участие в заключительном матче регулярного чемпионата, провел 57 игр в сезоне-2018/19, не забросив ни одной шайбы и ни разу не удалившись. Он стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 50 матчей. Всего в активе Ничушкина десять (0+10) очков.

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По итогам регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» не сумел выйти в плей-офф и занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко. «Даллас» занял шестое место на Западе, набрав 93 очка. «Вегас» стал седьмым в Западной конференции, имея в активе столько же очков, но уступая «Далласу» по дополнительным показателям.

В первом раунде плей-офф в Западной конференции «Даллас» встретится с «Нэшвиллом», «Вегас» — с «Сан-Хосе». Плей-офф стартует 10 апреля, серии длятся до четырех побед.

Лос-Анджелес Кингз
5:2
2:0, 1:2, 2:0
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 287.04.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Уилли ДежарденЖерар Галлан
Вратари
Джонатан КуикМарк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
1-й период
12:14Илья Ковальчук
15:00Джефф Картер(Кайл Клиффорд)
15:41Дастин Браун
18:36Ник Холден
2-й период
30:35Мэтт Рой(Дастин Браун, Алекс Иафалло)
30:51Брэндон Пирри(Коди Икин, Дерик Энгелланд)
33:09Валентин Зыков(Джимми Шульдт, Джонатан Маршессо)
39:04Дион Фанеф
3-й период
47:27Дерик Энгелланд
48:52Анже Копитар(Дастин Браун, Карл Грундстрем)
54:12Макс Пачоретти
59:05Илья Ковальчук(Анже Копитар)
Лучшие игроки матча
Дастин Браун (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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