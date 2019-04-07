«Регулярка» НХЛ-2018/19: Кучеров и Овечкин вписали свои имена в историю

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Последние участники плей-офф определились за день до завершения «регулярки», поэтому в последний игровой день определялись только пары плей-офф. На Востоке «Тампа» сыграет против «Коламбуса», «Бостон» против «Торонто», «Вашингтон» встретится с «Каролиной», «Айлендерс» — с «Питтсбургом». В Западной конференции «Калгари» ждет встреча с «Колорадо», «Нэшвилл» сыграет с «Далласом», «Сан-Хосе» — с «Вегасом», «Виннипег» — с «Сент-Луисом».

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«Тампа» взяла первый трофей в сезоне

«Тампа» завоевала Президентский кубок еще в середине марта — после 73 матчей (из 82). Только одна команда в истории НХЛ смогла обеспечить себе победу в «регулярке» раньше: «Детройт» в сезоне-1995/96 (71 матч). Команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева повторила установленный «Детройтом» в уже упомянутом сезоне рекорд НХЛ, выиграв 62 матча в регулярном чемпионате.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» в четвертый раз подряд занял первое место в дивизионе Метрополитан. Капитан «столичных» Александр Овечкин забросил 51 шайбу и в восьмой раз (шестой — за 7 лет!) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи». 33-летний россиянин набрал 89 очков (51 гол и 38 передач), показав свой лучший результат с 2010 года.

В феврале Овечкин набрал 1180-е очко за карьеру в НХЛ и стал лучшим российским бомбардиром в истории лиги, опередив Сергея Федорова. «Александр Великий» стал третьим игроком в истории, забившим не менее 50 голов в восьми сезонах НХЛ (больше только у Уэйна Гретцки и Майка Босси — по девять), при этом Овечкин первым в истории «выбил» 45 шайб в десяти сезонах.

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Кучеров вписал свое имя в историю

Тем не менее главной российской звездой регулярного чемпионата второй сезон подряд стал Никита Кучеров. 25-летний нападающий «Тампы» стал лучший бомбардиром «регулярки», набрав 128 очков (41 гол и 87 передач). За последние десять сезонов из россиян только Евгений Малкин выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) — в 2012 году, а в истории «молний» ранее «Арт Росс» брал только Мартен Сен-Луи (в 2004 и 2013 годах).

Кучеров превзошел казавшийся вечным рекорд Александра Могильного (127 очков в сезоне-1992/93) по результативности в одном регулярном чемпионате НХЛ для российских игроков. Кучеров также стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим более 125 очков в «регулярке».

Знаковую отметку в марте покорил и Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» стал пятым россиянином и 88-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков. В этот элитный клуб кроме Малкина входят только Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин.

Российские хоккеисты заняли по итогам регулярного чемпионата НХЛ первое место в пяти из восьми основных статистических категорий: Кучеров — лучший бомбардир и ассистент, Овечкин — лучший снайпер, Андрей Василевский выиграл больше всех матчей среди вратарей (39), Сергей Бобровский провел больше всех игр «на ноль» (9).

Всего в регулярном чемпионате НХЛ приняли участие 39 российских игроков. Свои лучшие сезоны в НХЛ по очкам провели Артемий Панарин (87) и Евгений Дадонов (70). Максим Мамин по ходу сезона вернулся из «Флориды» в ЦСКА, а Богдан Киселевич и Валентин Зыков сменили клубы (последний — дважды).

«Хлеб» и «Боб» — в плей-офф, у Ковальчука — проблемы

«Коламбус» вышел в плей-офф третий сезон подряд и пятый раз за всю историю, команда Артемия Панарина и Сергея Бобровского еще ни разу не проходила во второй раунд. Оба российских игрока по ходу чемпионата дали понять руководству клуба, что не планируют оставаться в команде после завершения сезона. Ожидалось, что «Коламбус» обменяет россиян перед закрытием трансферного окна, но этого не произошло. Судя по итогам «регулярки», руководство «Блю Джекетс» не прогадало.

Впервые за десять лет попала в плей-офф «Каролина», важную роль в успехе «ураганов» сыграл 19-летний российский форвард Андрей Свечников, набравший 37 очков (20+17) в своем дебютном сезоне в НХЛ.

Впервые за три сезона вышел в плей-офф «Даллас», вторым бомбардиром которого стал Александр Радулов (72 очка, повторение личного рекорда). Почти половину игр «регулярки» в составе «звезд» провел голкипер Антон Худобин.

Крайне неудачным пока получается сезон для их одноклубника Валерия Ничушкина, вернувшегося в штат Техас после двух сезонов в ЦСКА. Он провел 57 игр в регулярном чемпионате, не забросив ни одной шайбы (при этом не заработав ни одного удаления). С учетом того, что россиянин не забивал в 26 последних матчах сезона-2015/16, его безголевая серия в НХЛ насчитывает уже 83 матча.

Не сложился первый год после возвращения в НХЛ и у Ильи Ковальчука — «Лос-Анджелес» провел свой худший сезон за последние десять лет и занял последнее место на Западе (предпоследнее — в лиге).

Сам Ковальчук при этом нередко оставался вне заявки «королей» и сыграл только 64 матча, в которых набрал 34 очка (16+18).

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Победителем Западной конференции в четвертый раз в истории (и впервые с 1990 года) стал «Калгари». Канадский клуб всего лишь во второй раз за свою почти сорокалетнюю историю выиграл 50 матчей в регулярном чемпионате.

Впервые за три сезона сыграет в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс», потерявший в межсезонье главную звезду Джона Тавареса, который перешел в «Торонто». Другой клуб из Нью-Йорка «Рейнджерс» второй год подряд пролетел мимо плей-офф. В составе клуба 33 матча провел голкипер Александр Георгиев.

«Анахайм» и «Миннесота» завершили сезон после регулярного чемпионата впервые с 2012 года. Второй год подряд не вышел в плей-офф «Чикаго», при этом главные звезды команды Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз побили личные рекорды результативности (110 и 81 очко).