Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

В субботу 25-летний Кучеров забросил одну шайбу и отдал голевую передачу в гостевой встрече с «Бостоном» (6:3).
На счету Кучерова стало 128 очков (41 шайба + 87 передач) в 82 матчах регулярного чемпионата, что является лучшим показателем завершившегося регулярного чемпионата. Также он установил новый рекорд результативности для хоккеистов из России, превзойдя достижение Александра Могильного, который в составе «Баффало» в 77 играх регулярного чемпионата сезона-1992/93 набрал 127 очков (76+51).
Первой звездой дня стал американский форвард «Монреаля» Райан Полинг. В домашней встрече против «Торонто» (6:5 Б) хоккеист оформил хет-трик и реализовал победный послематчевой буллит.
Третьей звездой дня признан немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В гостевой игре против «Калгари» (3:1) он забросил одну шайбу, которая стала для него 50-й в сезоне. По этому показателю он уступил лишь российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину, в активе которого 51 шайба по итогам сезона-2018/19. Драйзайтль стал первым немецким хоккеистом, которому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб в регулярном сезоне НХЛ.