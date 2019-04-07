Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

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В субботу 25-летний Кучеров забросил одну шайбу и отдал голевую передачу в гостевой встрече с «Бостоном» (6:3).

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На счету Кучерова стало 128 очков (41 шайба + 87 передач) в 82 матчах регулярного чемпионата, что является лучшим показателем завершившегося регулярного чемпионата. Также он установил новый рекорд результативности для хоккеистов из России, превзойдя достижение Александра Могильного, который в составе «Баффало» в 77 играх регулярного чемпионата сезона-1992/93 набрал 127 очков (76+51).

Первой звездой дня стал американский форвард «Монреаля» Райан Полинг. В домашней встрече против «Торонто» (6:5 Б) хоккеист оформил хет-трик и реализовал победный послематчевой буллит.