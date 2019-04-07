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15Юлии Ефимовой — 27
18Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам
10:55 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В субботу 25-летний Кучеров забросил одну шайбу и отдал голевую передачу в гостевой встрече с «Бостоном» (6:3).

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На счету Кучерова стало 128 очков (41 шайба + 87 передач) в 82 матчах регулярного чемпионата, что является лучшим показателем завершившегося регулярного чемпионата. Также он установил новый рекорд результативности для хоккеистов из России, превзойдя достижение Александра Могильного, который в составе «Баффало» в 77 играх регулярного чемпионата сезона-1992/93 набрал 127 очков (76+51).

Первой звездой дня стал американский форвард «Монреаля» Райан Полинг. В домашней встрече против «Торонто» (6:5 Б) хоккеист оформил хет-трик и реализовал победный послематчевой буллит.

Третьей звездой дня признан немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В гостевой игре против «Калгари» (3:1) он забросил одну шайбу, которая стала для него 50-й в сезоне. По этому показателю он уступил лишь российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину, в активе которого 51 шайба по итогам сезона-2018/19. Драйзайтль стал первым немецким хоккеистом, которому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб в регулярном сезоне НХЛ.

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