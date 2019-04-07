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14:09 (мск), источник: Р-Спорт

Малкин: Не лучшая «регулярка» для меня, но плей-офф — это как новый сезон

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвел итоги регулярного чемпионата и поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф.

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Источник: AP 2019

Малкин по итогам регулярного сезона забросил 21 шайбу и сделал 51 голевую передачу в 68 матчах. «Питтсбург» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Для меня это был не лучший год, но плей-офф — это как новый сезон. У нас есть второй шанс прямо сейчас. Теперь мне точно нужно помочь команде. Я знаю, что могу играть лучше», — сказал Малкин, которого цитирует микроблог Pens Inside Scoop в Twitter.

«Очевидно, что я не доволен своим годом. У меня была травма и показатель полезности минус 25. Но теперь всё обнулилось. Если мы победим в Кубке Стэнли, каждый забудет этот регулярный сезон. У нас большой опыт. Мы давно играем в плей-офф, у нас есть ребята, которые выигрывали кубок», — добавил Малкин.

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