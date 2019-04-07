Малкин: Не лучшая «регулярка» для меня, но плей-офф — это как новый сезон

Источник: AP 2019

Малкин по итогам регулярного сезона забросил 21 шайбу и сделал 51 голевую передачу в 68 матчах. «Питтсбург» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Для меня это был не лучший год, но плей-офф — это как новый сезон. У нас есть второй шанс прямо сейчас. Теперь мне точно нужно помочь команде. Я знаю, что могу играть лучше», — сказал Малкин, которого цитирует микроблог Pens Inside Scoop в Twitter.