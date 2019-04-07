Малкин: Не лучшая «регулярка» для меня, но плей-офф — это как новый сезон
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвел итоги регулярного чемпионата и поделился ожиданиями от предстоящего
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвел итоги регулярного чемпионата и поделился ожиданиями от предстоящего
Малкин по итогам регулярного сезона забросил 21 шайбу и сделал 51 голевую передачу в 68 матчах. «Питтсбург» в первом раунде
«Для меня это был не лучший год, но
«Очевидно, что я не доволен своим годом. У меня была травма и показатель полезности минус 25. Но теперь всё обнулилось. Если мы победим в Кубке Стэнли, каждый забудет этот регулярный сезон. У нас большой опыт. Мы давно играем в