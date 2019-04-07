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13:27 (мск), источник: ТАСС

Овечкин заявил, что рад забросить 50 шайб за сезон в восьмой раз в карьере

ТАСС, 7 апреля. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин счастлив, что смог забросить 50 шайб за регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз в карьере. Слова спортсмена приводит пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

Овечкин в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ забросил 51 шайбу. 33-летний россиянин в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

«У меня были шансы забросить 50 шайб и в предыдущих сезонах, — сказал Овечкин. — Мне всегда хочется сделать что-то особенное, но иногда это трудно. Я счастлив, что смог сделать это в этом сезоне».

На счету Овечкина 658 голов в карьере, он занимает по этому показателю 13-е место в истории НХЛ, на первом месте Гретцки — 894 шайбы.

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