Овечкин заявил, что рад забросить 50 шайб за сезон в восьмой раз в карьере

Источник: AP 2019

Овечкин в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ забросил 51 шайбу. 33-летний россиянин в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

«У меня были шансы забросить 50 шайб и в предыдущих сезонах, — сказал Овечкин. — Мне всегда хочется сделать что-то особенное, но иногда это трудно. Я счастлив, что смог сделать это в этом сезоне».