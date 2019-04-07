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16:46 (мск), источник: Газета.Ру

Объявлены шансы команд в лотерее драфта НХЛ

После окончания регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали известны шансы команд на победу в драфт-лотерее, сообщает tankathon.

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Розыгрыш трех первых пиков на драфте-2019 состоится в Торонто 9 апреля.

В нем будут участвовать все клубы, не завоевавшие путевки в плей-офф текущего сезона, за исключением «Оттавы», чей выбор достанется «Колорадо».

Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора — у «Колорадо» (18,5%). На втором месте идет «Лос-Анджелес» (13,5%), «Нью-Джерси » (11,5%), «Детройт» (9,5%) и «Баффало» (8,5%).

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