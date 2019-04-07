Объявлены шансы команд в лотерее драфта НХЛ
После окончания регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали известны шансы команд на победу в
После окончания регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали известны шансы команд на победу в
Розыгрыш трех первых пиков на драфте-2019 состоится в Торонто 9 апреля.
В нем будут участвовать все клубы, не завоевавшие путевки в
Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора — у «Колорадо» (18,5%). На втором месте идет «Лос-Анджелес» (13,5%), «Нью-Джерси » (11,5%), «Детройт» (9,5%) и «Баффало» (8,5%).