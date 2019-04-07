Буре: Овечкин может догнать Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ

На счету Овечкина 658 голов в карьере, он занимает по этому показателю 13-е место в истории НХЛ, на первом месте Гретцки — 894 шайбы. Овечкин в завершившемся регулярном чемпионате забросил 51 шайбу. 33-летний россиянин в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В истории НХЛ он уступает по этому показателю только Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.
«Я всегда считал, что обогнать Гретцки по голам нереально. Овечкин показал выдающийся результат. Рекорды существуют для того, чтобы их били. Поэтому я сейчас скажу то, что не говорил раньше: если Овечкин будет и дальше забивать в таком темпе, то он может догнать Гретцки», — сказал Буре.
«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф в Восточной конференции подопечные Барри Тротца встретятся с «Каролиной». Кубок Стэнли стартует 10 апреля, серии длятся до четырех побед.