СМИ: НХЛ намерена продлить дисквалификацию Войнову

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НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига не отменила бессрочное отстранение и продолжает расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт с петербургским СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры.

«В последние несколько месяцев у Войнова состоялось слушание в лиге, и ожидается, что в ближайшие 24−48 часов НХЛ объявит о его дисквалификации на длительный срок. Это будет новое наказание в дополнение к уже отбытому. Думаю, самым большим вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации. Пока никто этого не знает, однако мы ожидаем, что лига выпишет ему большой срок», — сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

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Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в Москве. По итогам олимпийского турнира в Пхёнчхане он был признан лучшим защитником.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом «Лос-Анджелес» под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014).