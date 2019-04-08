Болгарин рвется играть за сборную России. Преемник Короля Хенрика заслужил поехать на чемпионат мира

Источник: AP 2019

Как-то незаметно в России выросло поколение голкиперов, которое на долгие годы закрыло вратарский вопрос в сборной. Евротур это, чемпионат мира, Олимпиада или Кубок мира, кажется, кандидаты найдутся на любой случай и вкус. Вундеркинды, ветераны, играющие на родине и в Америке. Вот-вот вслед за двумя «Везинами» Сергея Бобровского главную вратарскую награду должен получить Андрей Василевский. Вы все еще молитесь на финскую школу?

Русской школы, впрочем, как таковой нет. Даже сейчас, в период расцвета этой хоккейной профессии. Все топ-вратари со своим стилем и, по сути, являются самородками.

Но если с Андреем Василевский скрупулезно работал отец, а новокузнецкая школа объединяет Бобровского, Сорокина, Налимова и Подъяпольского, то Александр Георгиев пробился наверх окольными путями. Парень, который когда-то был не нужен молодежке «Химика», доказал, что талант, помноженный на трудоспособность, может свернуть горы.

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На днях Георгиев завершил свой первый полноценный сезон в НХЛ. Год назад он провел десяток матчей за «Рейнджерс», одержав в них четыре победы, но не было никакой уверенности, что именно он станет наследником Херника Лундквиста. Теперь, когда россиянин болгарского происхождения 30 раз выходил в старте, отражая порой по 40−50 бросков за матч, нет сомнений, что где-то далеко в Америке окончательно взошла новая вратарская звезда. «Не знаю, заслуживаю ли я играть. Георгиев продолжает побеждать и играет очень хорошо», — эти слова Короля Хенрика дорогого стоят.

Феноменальная игра Георгиева способна спутать карты «Рейнджерс», которые в качестве сменщика, а в перспективе и преемника Лундквиста, видели другого вратаря из России.

В отличие от незадрафтованного Георгиева, Игоря Шестеркина клуб из Нью-Йорка выбрал в четвертом раунде, после чего вел не один год. Теперь же уместить в одной бригаде двух перспективных русских и великого шведа, у которого еще два года контракта, настоящая головная боль для руководства «Рейнджерс».

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Впрочем, Георгиев может перейти Шестеркину дорогу еще до того, как Игорь приедет в тренинг-кэмп «Рейнджерс». Здесь и сейчас болгарин, толчок в развитии которому дали финские тренеры, как кандидат в сборную России выглядит куда предпочтительнее олимпийского чемпиона, который всю карьеру провел на родине."Хорошо двигается, читает игру, терпение хорошее, техника тоже — молодец. Он сильный вратарь, классно играет. Заявку в сборную, можно сказать, он подал. Дальше уже тренеры решат, — а это уже рекомендация от Сергея Бобровского в интервью «Спорт-экспрессу».

Сам Бобровский до Братиславы, скорее всего, не доберется. Хотя, казалось бы, попадание «Коламбуса» на «Тампу» уже в первом раунде плей-офф гарантирует сборной России одного топового вратаря на чемпионат мира. Однако у Сергея этот сезон контрактный, на кону стоит соглашение порядка $10 млн., то есть самые большие деньги в карьере вратаря. Даже вылетев от Кучерова и Ко, он вряд ли будет рисковать. Далеко по сетке должен пройти и Андрей Василевский.

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Здесь и сейчас Георгиев — единственный околотоповый вратарь, доступный для сборной России. Если бы чемпионат мира стартовал завтра, то мог бы и вовсе стать первым номером. Однако как минимум Илья Сорокин с Игорем Шестеркиным освободятся еще в апреле, а «Даллас» Антона Худобина и «Колорадо» Семена Варламова не выглядят фаворитами в своих парах. Ну, а то, что чемпионат мира в этом году стартует непривычно поздно (10 мая), позволяет смело рассчитывать на тех, кто вылетел после второго раунда.

Но даже если Варламов с Худобиным не заберутся со своими командами далеко, кандидатура Георгиева должна стоять у тренерского штаба сборной в приоритете. Прежде всего, если мы говорим о перспективе. Варламову к концу месяца исполнится 31 год, Худобину к началу чемпионата мира будет уже 33. Для вратарей возраст даже не критический, но 23-летний Георгиев на их фоне выглядит куда выигрышнее.

Варламов мог бы рассматриваться как кандидат на поездку в Братиславу, но по статистике он ничем не лучше Георгиева.

Нет уверенности, что у Семена все в порядке со здоровьем, ведь всем в хоккейном мире известны его многолетние проблемы с пахом. А еще последний раз он был первым номером сборной России на чемпионате мира в далеком 2012 году. Этот сезон за «Колорадо» сложился для Семена более-менее удачно, но не настолько, чтобы затмить других кандидатов в сборную.

Что до Худобина, то он уж слишком специфический вратарь. Возможно, идеальный бэкап, но для сборной такая роль вряд ли подходит. Как правило, на короткой дистанции (а чемпионат мира в сравнении с регуляркой НХЛ все же экспресс-турнир) тренеры чередуют двух равноценных киперов, выбирая из них лучшего. Худобина даже в его праймовом состоянии сложно представить основным вратарем сборной России, а для третьего номера он уже возрастной.

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С Худобиным вообще странная история. Вратарь, который пробивался в НХЛ через автобусные лиги и недоверие, создал себе какую-никакую репутацию в Северной Америке, но каждое его появление на родине скорее разочаровывает. Он был крайне неубедителен, когда во время локаута приехал в «Атлант», а пара попыток пробиться в сборную обернулись неудачей. Причем вопросы к игре Худобина возникали даже по итогам контрольных матчей с не самыми выдающимися соперниками.

По своему карьерному пути Георгиев чем-то напоминает Худобина. Его тоже мало что связывает с Россией. Александр не играл в ECHL, но при этом не побоялся поехать без каких-либо гарантий сначала в Финляндию, а потом и в АХЛ. Разница в том, что Георгиев гораздо раньше заявил о себе, почти выбрался из шкуры вечного бэкапа, и что немаловажно, уже играл за сборную. Правда, пока только молодежную.

Поговаривают, что Худобина не особо жалует тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов. От его мнения в национальной команде зависит многое. Год назад даже на сборы не был приглашен Эмиль Гарипов — безоговорочно лучший голкипер розыгрыша Кубка Гагарина, который привел «Ак Барс» к чемпионству. А все потому, что Давыдов ранее не был знаком с Гариповым. В случае с Георгиевым все несколько иначе. По словам самого вратаря, он постоянно на связи с Давыдовым.

Немаловажно, что сам молодой вратарь рвется в сборную и жаждет проявить себя на новом уровне.