«128 очков — это космос. Но Никита может больше». Панарин — о рекорде Кучерове и незрелищности КХЛ

Источник: AP 2019

Плей-офф, Георгиев, Кучеров

— «Коламбус» попал в плей-офф, с трудом обыграв «Рейнджерс». Чего не хватало для более легкой победы?

— Была нервозность. Все понимали, насколько ответственный это матч, и долгое время чувствовали себя не в своей тарелке. Это мешало. Лишь когда забили гол, стало полегче. А потом и второй.

— Как вам молодой российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев?

— Честно, в голкиперах не очень разбираюсь. Пока что у нас с ним поровну — один буллит ему забил, один не забил.

— После вашей шайбы в «Мэдисон-Сквер-Гарден» показали вашу статистику на этой арене: шесть матчей — восемь голов, четыре передачи. Любимый стадион?

— Да, так получалось просто. Пару раз на этой арене хет-трики делал. Фартануло — может, стадион мне подходит.

— Был момент, когда вы после броска Георгиева как будто с недовольством ему что-то высказали. Или показалось?

— Нет, просто собой был недоволен. По центру бросил, в пузо голкиперу.

— То, что за день до матча в Нью-Йорке «Монреаль» проиграл и появилось право на ошибку, вас как-то подрасслабило?

— Да, конечно. Здорово, что «Монреаль» тогда проиграл, и у нас получилось воспользоваться шансом. Матч сложный был — отлично, что в итоге победили.

— 87 очков — это то, что вы и хотели для себя в контрактный год?

— Не связываю одно с другим. Хотелось бы, конечно. еще больше набирать очков, но … Надеюсь, все еще впереди.

— Насколько было приятно в этом году побить свой же рекорд клуба по очкам за сезон?

— Это приятно, но в том году, когда я устанавливал рекорд в первый раз, было более ощутимо. Тем более что тогда я сделал в самой концовке чемпионата — был более напряженный момент. А сейчас немножко заранее все случилось, за несколько игр до конца.

— Было важно попытаться избежать встречи с лучшей командой регулярки «Тампой» и попасть на «Вашингтон»?

— Да, нам без разницы. Готовы играть с любым соперником, в плей-офф не бывает легких, потому что все равно придется со всеми самыми сильным встречаться — или сейчас, или потом.

— Никита Кучеров в субботу побил российский рекорд результативности Александра Могильного. 128 очков — это его потолок в НХЛ или он может и больше набрать?

— Поздравляю его с этим рекордом. Он большой молодец. Никита может и больше набирать, но, конечно, и этот результат дался ему сложно, нужно очень много пахать, работать, не терять концентрацию в течение сезона, чтобы добиться такого. 128 очков — это космический показатель, тем более при таком хоккее, как сейчас. Надеюсь, это не потолок для Никиты, и он достигнет большего.

Драки, животные, КХЛ

— В марте у вас четырехматчевая безрезультативная серия, а потом вы подрались в игре с «Бостоном» с Чарли Макэвоем, сразу отдали передачу — и пошли очки. Перезагрузились?

— Не в этом дело — да и у меня нет задачи с кем-то подраться. Не связываю драку с очками, просто бывают такие периоды, когда не идет, да и все. Ничего страшного в этом нет.

— Кстати, о драках- как вам последние перепалки Хабиба с Конором в соцсетях? Ждете реванш?

— Перестал следить за этим. Да, они развивают свой спорт этими заявлениями, пятьсот штук на одной неделе. Но говорят одно — а это оказывается неправдой. Перестал эту хрень смотреть. Если будет реальный бой, посмотрю, а все перед этим — что Конор сказал, что Хабиб — это неинтересно все уже стало.

— На днях вы выложили в Инстаграме петицию в защиту цирковых животных. Почему обратились к этой теме?

— Считаю, было бы правильно, если бы перестали использовать животных в цирке. Алиса (девушка Артемия. — Прим. «СЭ») заинтересовалась этой темой, мы с ней разговаривали, и решил выставить такой пост.

— Она также высказывалась в Сториз против использования пластиковых пакетов.

— Алиса следит за этим, начинает с себя. Это правильно. Конечно, было бы здорово, если бы это все принималось на законодательном, государственном уровне. Но если им не до того, то люди должны сами позаботиться об этом. Алиса все время в магазин ходит с авоськой, старается не брать пластиковые пакеты. Молодец.

— Следите за КХЛ? СКА уступал ЦСКА в серии, сравнял счет, теперь седьмой матч.

— У СКА есть все шансы победить. Две хорошие команды, равная серия. Я все равно за СКА — считаю, они выиграют.

— Вы участвовали в той серии 2015 года, когда СКА отыгрался у ЦСКА со счета 0−3. Тогда хоккей был явно позрелищнее, больше творчества, а сейчас все довольно прямолинейно.