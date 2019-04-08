НХЛ возомнила себя высшим судом. В Америке продолжают ломать карьеру Войнову

Источник: AP 2019

В то время, когда в России продолжается процесс над футболистами Мамаевым и Кокориным, далеко в Америке издеваются над российским хоккеистом Войновым. Что между ними общего, не считая того, что все они — спортсмены? Прежде всего, их объединяет показательный характер дела, которое давно уже достиг точки абсурда. Изначально к ним применили вполне заслуженные санкции. Мамаева с Кокориным заключили в СИЗО за избиение посетителей кафе, а Войнов даже отсидел срок в американской тюрьме за домашние насилие. Странности начались позже.

Вместо того, чтобы разобраться в достаточно плевом деле, наказав Мамаева с Кокориным или отпустив их на свободу, наше правосудие устроило ремейк культового сериала «Санта-Барбара». Даже те, кто изначально требовали казнить охамевших спортсменов, спустя полгода проявляют к ним жалость и признают, что это дело тянется как жвачка только из-за высоких чинов тех, кого тем самым утром били стулом. И уже ни у кого нет сомнений, что будь на месте чиновников простые смертные, горе-футболисты уже занимались бы привычным делом.

Войнов избивал не сенаторов, а собственную жену, и наказание уже отбыл. Перед законом он чист. В этом его отличие от Мамаева с Кокориным.

Американское правосудие с делом о домашнем насилии разобралось относительно быстро, а три месяца в тюрьме должны были поставить точку в этой истории. Вот только в США есть организация, которая считает, что может выполнять роль Фемиды, дублируя, а то и усиливая наказания. НХЛ, конечно, не в состоянии отправить Войнова в места не столь отдаленные, но запрет на профессию способен ударить по спортсменам не меньше.

«В какой-то момент за последние несколько месяцев у Войнова состоялось слушание в лиге. И ожидается, что в ближайшие 24−48 часов НХЛ объявит о его дисквалификации на длительный срок. Это будет новое наказание в дополнение к уже отбытому. Думаю, самым большим вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации. Пока никто этого не знает, однако мы ожидаем, что лига выпишет ему большой срок», — сообщил накануне один из главных американских инсайдеров Эллиотт Фридман.

Из-за случая, который в России или других штатах США Войнов даже не попал бы в тюрьму, российский защитник вынужден был покинуть НХЛ в самом расцвете сил, пропустил Кубок мира, а теперь не может вернуться в лигу, чьему высокому уровню он вполне соответствует. Казалось бы, он уже понес как гражданское, так и корпоративное наказание, но теперь над Вячеславом нависла новая угроза. И никто не может сказать, сколько еще игр, а то и сезонов предстоит пропустить Войнову перед помилованием.

Если российское правосудие работает с оглядкой на сильных мира сего, то НХЛ пытается всячески угодить общественному мнению. Более того, лига им манипулирует. В США, где и без того многие темы вроде расизма, харассмента и феминизма излишне гиперболизируют, справедливо борются с домашним насилием. Но вместо того, чтобы отдать решение этой проблемы на откуп суду, а моральную оценку — обществу, НХЛ пытается играть в моралистов.

Убежден, что далеко не все в Америке осудят клуб, который подпишет контракт с Войновым. Более того, нет уверенности в том, что североамериканские болельщики сходу вспомнят, почему этого защитника, на счету которого два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом», последние года не было в НХЛ. Уезжали ведь домой и Радулов, и Ковальчук. Мало ли у кого какие причины. Лига могла бы поступить мудро, оставив право подписывать контракт с Войновым или не подписывать, клубам. Ведомством Гэри Беттмена пошло другим путем, взвалив на себя непосильную ношу.

В НХЛ хватает игроков с сомнительной репутацией.

Звезда «Чикаго» Патрик Кейн в свое время подозревался в изнасиловании, и неоднократно попадал в алкогольные истории. Не менее скандально складывается карьера его однофамильца Эвандера. Да что далеко ходить, Николай Хабибулин в 2010 году был арестован за вождение в нетрезвом виде, после чего еще несколько сезонов благополучно выступал в НХЛ. Странно, что на такие случаи лига благополучно закрывает глаза, но не хочет принять обратно Войнова, который счастливо живет с супругой, на которую когда-то поднял руку.

Не все понимают Войнова, который в слепом желании вернуться в НХЛ уже пропустил целый сезон, и еще неизвестно, сколько пропустит в будущем. Об одного из самых титулованных защитников России вытирают ноги, а он смиренно ждет амнистии. Вместо того, чтобы провести еще один сезон в КХЛ, теряет драгоценные годы карьеры. 28 лет — не критический возраст, Войнов еще может вернуться на высокий уровень, но бесследно этот простой точно не пройдет.

Впрочем, встать на место Войнова все-таки можно. Наверное, никто, даже агент игрока и его юристы, не подозревали, что дело может настолько затянуться. НХЛ держала сторону Вячеслава и всю хоккейную общественность в неведении, даже не подкармливая завтраками. Получи защитник дисквалификацию в начале сезона, пусть и длительную, он смог бы перезимовать на родине. Спрос на игрока, который показывал в СКА игру топ-уровня, был бы запредельный.