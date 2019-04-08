«Надеюсь, размажем его по стенке». Радулову готовят тёплый приём в Нэшвилле

Источник: AP 2019

«Даллас» и Радулов встретятся с «Нэшвиллом» в первом раунде плей-офф. В «Предаторз» россиянин начинал свою карьеру в НХЛ, и пусть их пути разошлись целых семь лет назад, некоторые болельщики до сих пор точат зуб на Александра и не могут забыть некоторые из его выходок.

Чем Радулов насолил «Нэшвиллу»?

После двух сезонов в НХЛ Радулов, имея на руках действующий контракт с «Нэшвиллом», уехал в КХЛ. Тогда ещё между лигами не было соглашения о взаимном уважении контрактов, и ничего поделать с этим было нельзя.



Это можно было бы пережить, да и сейчас болельщики «Нэшвилла» пишут, что не держат зла на россиянина. «Когда он уехал, я его возненавидел. Но как можно отказаться от $ 9,6 млн, не облагаемых налогом, когда тебе 22?» — пишет один из фанатов в «Твиттере».

Но один момент из плей-офф-2008 засел у многих в печёнках. В первом раунде «Нэшвилл» встречался с лучшей командой Запада и будущим чемпионом — «Детройтом». Домой «хищники» вернулись при счёте 0−2. Третий период третьего матча, «Нэшвилл» уступает в счёте, но затем дуплетом забивает два. Радулов полетел обнимать Джейсона Арнотта, который забил четвёртый гол, но не рассчитал силы.

Итог — Арнотт сыграл в следующем матче, но затем почувствовал себя плохо и больше в плей-офф не появлялся. «Нэшвилл» сравнял счёт в серии, но в итоге проиграл 2−4. Конечно, от тех «хищников» никто не ждал подвигов, на тот момент они ни разу не выигрывали серию, но память о травме лучшего бомбардира команды бесследно не прошла.



«Если “Предаторз” позволят Сегину забить, Радулов устроит ему сотрясение мозга? Было бы неплохо, если бы круг замкнулся», — пишет Дэниэл Митчелл.

Гулянки с Костицыным

Следующий эпизод случился во время короткого возвращения Радулова в НХЛ. После раннего вылета из плей-офф КХЛ Радулов отправился в «Нэшвилл», чтобы доиграть свой контракт. Неплохо провёл концовку регулярки, набирал очки в плей-офф, но во втором раунде с «Аризоной» всё пошло наперекосяк. «Нэшвилл» проиграл два домашних матча, а перед третьей встречей в «Аризоне» Радулова и Андрея Костицына вывели из состава.

«Нэшвилл» утверждал, что игроки опоздали к отбою. Поползли слухи, якобы их видели пьяными и гуляли они чуть ли не до утра. На Радулова обрушился шквал критики.

«Интересно, пожалеют ли эти два идиота из “Нэшвилла”, которые нарушили правила, если вылетят из плей-офф», — написал Дарси Такер. «Радулов и Костицын, у вас будет целое лето, чтобы пить и отрываться. Уверен, ваши одноклубники сейчас в восторге…», — вторил ему Майк Модано.



Радулов пытался объяснять, что опоздал на каких-то 15 минут и ничего не пил, но слушать его не стали. Отсидев два матча в запасе, он вернулся на пятую игру, очков не набрал, а «Нэшвилл» проиграл серию 1−4.



Казалось бы, со всем уже давно разобрались, но шуточки о загуле Радулова до сих пор проскальзывают. «Может, Радулова и ещё пару игроков “Далласа” заметят пьяными на Бродвее накануне матча, как случилось в Аризоне. Надеюсь, мы размажем Радулова и Бенна по стенке (в оригинале — “подотрём пол их волосами”. — Прим. “Чемпионата”)», — написал болельщик «Нэшвилла».

«Нэшвилл» устроил Радулову тёплый приём, когда тот во второй раз вернулся в НХЛ и подписал контракт с «Монреалем». Громкие «бууу» на арене «Предаторз» раздавались всякий раз, когда он касался шайбы. Сейчас обиженные болельщики призывают не забывать, как Радулов обошёлся с «Нэшвиллом», и свистеть ещё громче. А некоторые сравнивают его с ненужным мусором.