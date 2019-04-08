Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль возглавил «Флориду»
Джоэль Кенневилль назначен на должность главного тренера «Флориды Пантерз», информирует официальный сайт клуба.
Джоэль Кенневилль назначен на должность главного тренера «Флориды Пантерз», информирует официальный сайт клуба.
60-летний Кенневилль руководил «Чикаго Блэкхоукс» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд
Вчера, 7 апреля, руководство «пантер» отправило в отставку Боба Бугнера, занимавшего пост главного тренера на протяжении двух лет. Под его руководством команде так и не удалось попасть в