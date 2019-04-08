«Альберт Эйнштейн хоккейного мира». В Америке восхищены суперсезоном Кучерова

Источник: Спорт-Экспресс

В комнате молодого Никиты Кучерова на стене висел плакат с изображением «Русской пятерки». Это была своего рода мотивация. И даже когда Никита закрывал глаза, он не переставал думать о хоккее.

Сейчас 25-летний нападающий слышал истории о том, как Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов и Вячеслав Фетисов оказались в числе первопроходцев, которые в 90-х перебрались из родной страны в НХЛ. Никита представлял, что когда-нибудь повторит их путь.

«О таком и мечтаешь в детстве», — подтверждает Кучеров.

Для этого нужно было иметь богатое воображение. В конце концов, возможности смотреть матчи НХЛ по телевизору у юноши не было. Приходилось ограничиваться альбомами с наклейками. Никита помнит, как сейчас, «великолепная пятерка и вратарь» на каждой странице.

«На этом мои познания ограничивались. Я почти ничего не знал об игроках, который выступали в Северной Америке. Мог смотреть нарезки с их действиями только в интернете. И мог проводить за этим занятием часы напролет», — признается Кучеров.

Рекорд

Теперь роли поменялись. Уже легенды следят за игрой нападающего «Тампы».

«У него выдающийся игровой интеллект. Подобное я видел только у единиц игроков, — говорит бывший нападающий “Детройта” и будущий член Зала хоккейной славы Павел Дацюк. — Хоккейным фанатам повезло, что у них есть шанс наблюдать за игрой Никиты Кучерова».

Те, кто следили за заключительным для «Тампы» матчем регулярного сезона-2018/19 против «Бостона», смогли вживую увидеть, как творится история. Когда Кучеров набрал 128-е очко в сезоне, то он стал новым обладателем рекорда результативности для российских игроков в НХЛ. Он обошел Могильного, который набрал 127 баллов почти четверть века назад (в сезоне-1992/93). Столько никогда не набирал Овечкин. Не добирались до этой цифры Федоров, Буре или Малкин. 87 результативных паса за сезон в исполнении Кучерова — это повторение рекорда для крайних нападающих (рекорд установил Яромир Ягр в сезоне-1995/96).

Было видно, как много этот момент значит для Кучерова и его партнеров по команде. Он эмоционально праздновал гол в ворота «Бостона», который стал для него 41- м в сезоне и позволил сравняться с рекордом Могильного. Также он не скрывал эмоций, когда поучаствовал в комбинации, после которой Тайлер Джонсон забросил шайбу уже в пустые ворота. После этого американец забрал шайбу и торжественно вручил ее Кучерову. В раздевалке было слышно, как все партнеры поздравляют Никиту с этим достижением. Позже многие другие игроки НХЛ позвонили ему или прислали сообщения с поздравлениями.

«Это был особенный момент. Спасибо всему клубу, спасибо всем ребятам, которые помогали мне. Без них, без сомнения, это было бы невозможно. Хоккей — командный вид спорта. И только сообща в нем можно добиваться успеха», — говорит Кучеров.

Хотя такой результат россиянин не удивил многих его соотечественников. Три года назад, прежде чем Никита успел принять участие в Матче всех звезд, прежде чем он впервые преодолел отметку в 100 очков за сезон, Овечкин признался, что Кучеров «может стать одним из лучших игроков в истории России».

Сейчас Никита обретает все большую популярность. Непоследнюю роль в этом играют спонсорские контракты с крупными компаниями. Недавно он заключил договор о сотрудничестве с Adidas. Дэн Ниэ, который отвечает в компании за хоккейное направление, отмечает, что организация, которую уже рекламируют Коннор Макдэвид и Сидни Кросби, заинтересовалась Кучеровым потому, что «он перенимает звание лучшего русского игрока в НХЛ и, вполне возможно, станет одним из величайших хоккеистов России».

Ларионов тоже видит этот потенциал. Он следил за Кучеровым с тех пор, как нападающему было 14 лет и он тренировался в системе ЦСКА. Когда Ларионов смотрит на игру Кучерова, то признается, что его стиль очень напоминает действия «Русской пятерки».

«Вы не хотите, чтобы в хоккей играли роботы. Вы хотите, чтобы хоккеисты играли в хоккей. И Кучеров делает именно это. Его невозможно загнать в узкие рамки: «Можно делать только так». Он делает такое, что невозможно предугадать или предвидеть. Его нельзя остановить.

Соперник может постараться сдержать его, устроить персональную опеку. Но у него в команде прекрасный партнеры: Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман… Они прекрасно видят площадку, играют в пас, понимают игру. Могут принять верное решение в одно мгновение. Именно в таком стиле и играет Кучеров и вся «Тампа». И за этим очень приятно наблюдать.

Детство

Смотря за игрой Кучерова, кажется, что иногда он просто не замечает соперников.

И ведь его хокейная карьера началась совершенно случайно.

Кучерову было 5 лет. Его родная страна переживала непростые времена. Мама, Светлана, искала работу, чтобы поддерживать семью, пока отец, Игорь, служил в армии. В итоге Светлана устроилась уборщицей на ледовую арену. Вскоре ее сын уже не представлял себя без хоккея. Хотя выкраивать деньги семье на это было непросто. Первые коньки Никиты были ему на три размера велики. Но он все равно носил их на протяжении трех лет и делил со старшим братом, Денисом.

«Приходилось надевать по три пары носков», — вспоминает Кучеров.

Никите нравилось заниматься спортом. Он также увлекался футболом и баскетболом. Еще одной его страстью был гандбол. Именно этот вид спорта помог ему научиться лучше читать задумки соперников и быстрее ориентироваться на площадке.

«Гандбол похож на футбол и баскетбол тем, что у них схожий алгоритм действий: пасуй мяч и открывайся. Если мяч у тебя, то партнеры должны быстро открываться. И теперь это помогает мне. Я знаю, что, если хочу получить пас, то должен открыться», — рассуждает Кучеров.

Именно поэтому, возможно, Кучеров считается одним из самых хитрых игроков в лиге. А главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл отмечает, что нападающий может просто раствориться в зоне нападения. Также Блэшилл добавляет, что Кучеров среди небольшого числа крайних нападающих, которые могут контролировать игру, как центрфорварды. Вроде Патрика Кейна, Джонни Годро и Митча Марнера.

И далеко не каждый обладает таким арсеналом уловок, как лучший бомбардир нынешнего сезона.

«Сложно описать словами, насколько он хорош, — отмечает ветеран «Детройта» Никлас Крунвалль. — Только играя против него, ты замечаешь все эти мелкие детали, которые делают его столь великолепным хоккеистом. Зачастую даже хороших игроков можно разделить на два типа: снайпер или плеймейкер. Но Кучеров сочитает в себе оба этих качества.

Его нельзя назвать самым мощным игроком на льду, но он никогда не избегает борьбы. Он просто не умеет уступать. И все это делает его одним из лучших игроков в лиге. Если просто не лучшим.

Кучеров отдает должное своему детскому тренеру, Геннадию Курдину, который и научил его мыслить на поле. Курдин и его подопечный каждый день обсуждали игровую тактику. Дацюк отмечает, что видит плоды той самой школы, которую проходил когда-то и сам.

«Это напоминает мне тренеров, которые твердят ребятам: “Действуй в интересах партнера”. А для этого партнер должен находиться в хорошей позиции. Открывайся и шайба тебя найдет».

Федоров добавляет: «Он видит всю площадку. Предугадывает, как будет развиваться момент. Знает, что хочет сделать. Даже если ситуация меняется, то он не успускает это из виду. У него всегда готов ответ: как обыграть соперника, куда отдать шайбу, откуда партнер может угрожать воротам и как доставить ему шайбу в эту точку».

87 результативных передач Кучерова в нынешнем сезоне стали повторением рекорда Ягра по количеству ассистов для крайних нападающих.

Когда Ларионов впервые увидел Кучерова в деле, то сразу же отметил «огромный потенциал» молодого человека.

Но то, в кого вырос этот юноша? Многократный участник Матча всех звезд, нападающий, который дважды преодолевал рубеж в 100 очков, фаворит в борьбе за «Харт Трофи»? Это дается не без труда.

«Иногда удивительно наблюдать за прогрессом игрока, — объясняет Ларионов. — То, как с каждым годом он становится лучше. Как его игра выходит на новый уровень. Как он все лучше и лучше анализирует происходящее, просчитывает ситуацию. Как он контролирует темп игры. Он становится лучшем с каждым годом, с каждым месяцем, каждый день.

Я впервые увидел его, когда он играл в юниорской команде ЦСКА. И стало сразу очевидно, что его ждет большое будущее. Потенциал был виден невооруженным глазом.

А потом ЦСКА просто отпустил его…

ЦСКА

Федоров впервые встретился с Кучеровым, когда настала пора прощаться.

Сергей, член Зала славы, только занял пост генерального менеджера московского ЦСКА. Он никогда не видел молодого нападающего в деле, но знал, что форвард был выбран «Тампой» на драфте 2011 года под общим 58-м номером.

Кучеров эпизодически появлялся в составе ЦСКА в следующем сезоне после драфта, но травма плеча позволила провести ему только 18 встреч. Никита отмечает, что предыдущее руководство клуба скептически отнеслось к его повреждению и заявило, что игрок должен лечиться за свой счет. Это было обидно.

«Я почувствовал, что я им не нужен, — признается Никита. — Отработанный материал для них».

Тогда россиянин решился на переезд в Северную Америку, чтобы, наконец, исполнить свою детскую мечту — сыграть в НХЛ. Тогдашний генеральный менеджер «Молний» Стив Айзерман обещал Федорову, что клуб оплатит операцию игроку и поможет ему восстановиться.

Пока некоторые клубы опасались драфтовать российских игроков, Айзерман, который долгое время играл с «Русской пятеркой», уже знал, как он хочет формировать свою команду. И не ограничивал своих скаутов какими-то странными запретами. В первый драфт Айзермана на посту генменеджера он выбрал трех россиян.

Когда пришло время расставаться, Федоров пригласил Никиту и Светлану в свой офис, чтобы попрощаться. Он сказал, что уважает решение хоккеиста и добавил, что у Никиты будет доступ к клубной базе, если тому потребуется что-то.

«Он также рассказал историю из своей карьеры. И напутствовал: «Будет непросто, но ты справишься», — вспоминает Кучеров.

Должен ли был Федоров бороться за молодого нападающего и постараться оставить его в команде?

«Мы думали об этом, — не скрывает Сергей. — Но я видел его прогресс. Я давно знаю Стива, играл вместе с ним. И знал, что он видит в этом парне нечто особенное.

И он был прав.

Ларионов считает, что это была стратегическая ошибка ЦСКА.

«Когда ты видишь игрока такого таланта и потенциала, то должен быть очень аккуратным. Это был еще неограненный алмаз. Нужно понимать это и иногда набраться терпения. Через пару лет он мог стать лидером ЦСКА и сборной России.

Но, видимо, его решили отпустить. Он просто уехал. Наверное, посчитали, что ему чего-то не хватит. С моей точки зрения, потеря такого игрока — это небрежность и халатность.

Скептики

Сейчас Кучеров может справедливо считаться одним из лучших игроков в мире. Но это не отменяет того, что существуют воспоминания, которые его все еще нервируют.

Когда нападающий побил клубный рекорд «Тампы» по набранным за сезон очкам, принадлежавший ранее Винсенту Лекавалье, Никита отметил, что это важный момент для него и его семьи, но также не приминул уколоть некоторых скептиков.

«Не думаю, что когда-то многие верили в меня. И я просто хочу доказать, что эти люди ошибались».

Может, эти слова были адресованы ЦСКА? Или «Квебеку», где Никита начинал свою североамериканскую карьеру? В составе «Ремпартс» его использовали не очень часто, а потом и вовсе обменяли в другуб команду — «Руэн-Норанду». В первом раунде драфта-2011 все 30 команд НХЛ остановили свой выбор на других игроках. Во втором раунде он тоже ушел не в первых рядах. Один только «Детройт» имел три пика в втором раунде, но каждый раз игнорировал Кучерова.

Когда его спросили, что же он имел в виду, говоря о людях, которые «не верили в него», то форвард спокойно ответил: «Те, кому это адресовано, сами все поймут».

Наверное, имена уточнять не нужно.

«Вы, — неожиданно продолжил Кучеров, указывая на представителей прессы. — Безусловно, в первый год вы в меня не верили».

Но он уже забил первый гол в первой же смене. И пробил не кого-то, а прекрасного Хенрика Лундквиста…

«Но дальше я не набирал много очков. И вы не думали, что я покажу что-то особенное в будущем», — продолжал гнуть свою линию Кучеров.

Если быть честным, то даже капитан «Тампы», Стивен Стэмкос, признавался, что партнеры первое время не знали, чего ждать от новичка из России, когда тот появился в команде в ноябре 20113 года. Его приход не сопровождался каким-то повышенном вниманием. Но Кучеров забил первый гол первым же броском. И с этого момента отношение к нему изменилось.

В дебютном сезоне на счету форварда было только 9 голов и 9 результативных передач. В плей-офф он зачастую оказывался в запасе. Тренеры хотели, чтобы он продолжал улучшать свои навыки, особенно при игре в обороне. Тогда Никита начал тренироваться с удвоенной силой. Как итог, в следующем сезоне он забил 29 голов. А потом… 30, 40, 39 и 41 шайбы.

«Именно так и проявляется характер. Другой игрок мог сказать: «К черту это. Тренер просто не дает мне играть. Это его ошибка».

Никита же вернулся с другим настроем: «Я вам всем покажу». Ну, может, не так категорично. Но он точно хотел доказаться: «Я стану игроком основного состава».