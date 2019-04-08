Российский нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ

Источник: AP 2019

На прошедшей неделе 27-летний россиянин провел четыре матча, в которых набрал семь очков (три гола + четыре результативные передачи). В регулярном чемпионате «Сент-Луис» занял пятое место в таблице Западной конференции, набрав 99 очков, и вышел в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Виннипегом».

Второй звездой признан финский голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. 36-летний голкипер одержал три победы в трех матчах, в среднем пропуская 2,01 шайбы и отражая 93,5% бросков. «Нэшвилл» стал третьим на Западе, в активе команды 100 очков, в первом раунде плей-офф «Нэшвилл» встретится с «Далласом».

Третьей звездой стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов. 32-летний форвард провел три матча, в которых набрал шесть очков (2+4). «Даллас» завершил регулярный чемпионат на шестом месте на Западе, набрав 93 очка и выйдя в плей-офф.