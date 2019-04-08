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19:57 (мск), источник: ТАСС

Российский нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 8 апреля. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой заключительной недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

На прошедшей неделе 27-летний россиянин провел четыре матча, в которых набрал семь очков (три гола + четыре результативные передачи). В регулярном чемпионате «Сент-Луис» занял пятое место в таблице Западной конференции, набрав 99 очков, и вышел в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Виннипегом».

Второй звездой признан финский голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. 36-летний голкипер одержал три победы в трех матчах, в среднем пропуская 2,01 шайбы и отражая 93,5% бросков. «Нэшвилл» стал третьим на Западе, в активе команды 100 очков, в первом раунде плей-офф «Нэшвилл» встретится с «Далласом».

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Третьей звездой стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов. 32-летний форвард провел три матча, в которых набрал шесть очков (2+4). «Даллас» завершил регулярный чемпионат на шестом месте на Западе, набрав 93 очка и выйдя в плей-офф.

Плей-офф стартует 10 апреля, серии длятся до четырех побед.

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