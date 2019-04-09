Все русские рекорды этого сезона НХЛ: не только Кучеров и Овечкин

Источник: AFP 2019

Общие рекорды

Главными событиями прошедшего сезона для российских болельщиков стали победы российских форвардов в бомбардирской и снайперской гонках НХЛ. Однако и другие наши энхаэловцы отметились рядом достижений. Так, например, во второй раз подряд и третий за последние 14 лет 10 российских снайперов забросили по 20 шайб в регулярке. Правда, до рекорда сезона-1995/96 нашему легионерскому корпусу не хватило четырех голеадоров.

А вот 80-очковая отметка покорилась всего трем россиянам. Помимо побившего казалось бы вечный рекорд Александра Могильного Никиты Кучерова и забравшего восьмой в карьере приз лучшего снайпера НХЛ Александра Овечкина в число супербомбардиров вошел Артемий Панарин.

Источник: Спорт-Экспресс

Полевые игроки

Панарин в своем, вероятно, последнем сезоне в команде из Огайо установил пару клубных рекордов. Свое прошлогоднее бомбардирское достижение он перекрыл на пять очков.

Источник: Спорт-Экспресс

Ассистентский рекорд «Блю Джекетс» Панарин превзошел на четыре передачи, а вот до личного снайперского рекорда, установленного еще в «Чикаго"-2016/17, ему не хватило трех голов.

Источник: Спорт-Экспресс

Помимо Кучерова и Панарина личные рекорды установили еще четыре опытных игрока. Евгений Дадонов превзошел прошлогодний результат на пять баллов, а Николай Голдобин и Иван Барбашев — на 13. Александр Радулов набрал те же 70 баллов, что и годом ранее, но забросил на две шайбы больше.

Источник: Спорт-Экспресс

Второй номер прошлогоднего драфта Андрей Свечников за два дня до своего 19-летия забил 20-й гол в сезон и стал третьим европейцем в истории, добравшимся до этой отметки в 18 лет. До него такого результата добивались только финн Патрик Лайне и россиянин Илья Ковальчук. Любопытно, что один из лучших бомбардиров в истории лиги Яромир Ягр, в своем первом сезоне отметившийся 27 голами, до 19-летия отличился только 18 раз.

Источник: Спорт-Экспресс

А вот Ковальчук, вернувшийся в НХЛ после продолжительного отсутствия, отметился со знаком «минус». Нападающий «Лос-Анджелеса» занял второе место с конца среди нападающих по показателю «плюс-минус». «Бесполезнее» российского ветераны выступил только Бобби Райан из «Оттавы». Чуть лучше выступил Евгений Малкин, заработавший за сезон «-26». Правда, до российского антирекорда Алексея Яшина («-49») даже худшим из наших, к счастью, очень далеко.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов вошел в топ-6 самых играющих хоккеистов сезона, проводя на площадке в среднем 25 минут и 7 секунд за матч. Россиянин стал третьим «летчиком» после Эрика Дежардена и Криса Пронгера, получавшим так много времени. Из россиян больше 25 минут в среднем за матч по итогам чемпионат проводили всего пять человек — четыре защитника и Павел Буре.

Источник: Спорт-Экспресс

Вратари

Андрей Василевский во второй раз подряд стал лучшим в НХЛ по числу побед за сезон. При этом голкипер «Тампы» сыграл значительно меньше главных конкурентов, каждый из которых провел минимум 60 матчей.

Источник: Спорт-Экспресс

А вот главный преследователь и ближайший соперник Василевского по плей-офф Сергей Бобровский оказался лучшим в сезоне по количеству матчей на «ноль», благодаря великолепной концовке чемпионат опередив Марка-Андре Флери. Василевский с шестью «сухарями» занял пятое место, уступив Робину Ленеру по проведенным встречам.

Источник: Спорт-Экспресс

Бобровский также повторил российский рекорд по числу сухих матчей, на протяжении 15 лет принадлежавший Евгению Набокову. Правда, Сергей в этом сезоне выходил на площадку 62 раза, тогда как Евгению хватило 59 игр.

Источник: Спорт-Экспресс

Василевский занял второе место в сезоне по отраженным броскам (54), установив заодно рекорд «Тампы», но уступил молодому соотечественнику Александру Георгиеву, который спас ворота «Рейнджерс» от 55 бросков хоккеистов «Торонто».