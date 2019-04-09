Вратарь клуба НХЛ «Коламбус» Бобровский пропустил тренировку из-за травмы

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Отмечается, что голкипер еще в конце марта жаловался на боль.

«Коламбус» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с победителем регулярного чемпионата «Тампой». Бобровский в текущем сезоне провел 62 матча, одержав 37 побед и отражая в среднем 91,3% бросков.