Вратарь клуба НХЛ «Коламбус» Бобровский пропустил тренировку из-за травмы
ТАСС, 9 апреля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский пропустил тренировку команды
ТАСС, 9 апреля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский пропустил тренировку команды
Отмечается, что голкипер еще в конце марта жаловался на боль.
«Коламбус» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с победителем регулярного чемпионата «Тампой». Бобровский в текущем сезоне провел 62 матча, одержав 37 побед и отражая в среднем 91,3% бросков.
Первый матч серии пройдет в ночь на 11 апреля.