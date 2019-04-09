Кросби о результативности Кучерова: С ума можно сойти

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

В воскресенье в НХЛ завершился регулярный чемпионат. Кучеров по его итогам набрал 128 очков (41 шайба и 87 передач). Российский форвард «Лайтнинг» стал лучшим ассистентом регулярного сезона.

Читайте также Все русские рекорды этого сезона НХЛ: не только Кучеров и Овечкин

25-летний Кучеров установил новый рекорд по результативности в одном регулярном чемпионате для российских игроков, улучшив достижение Александра Могильного (127 баллов в составе «Баффало» в сезоне-1992/93). Нападающий «Тампы» также стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим более 125 очков в регулярном сезоне НХЛ.