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10:43 (мск), источник: Р-Спорт

Кросби о результативности Кучерова: С ума можно сойти

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби восторженно отозвался о результативности российского форварда «Тампы Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

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В воскресенье в НХЛ завершился регулярный чемпионат. Кучеров по его итогам набрал 128 очков (41 шайба и 87 передач). Российский форвард «Лайтнинг» стал лучшим ассистентом регулярного сезона.

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25-летний Кучеров установил новый рекорд по результативности в одном регулярном чемпионате для российских игроков, улучшив достижение Александра Могильного (127 баллов в составе «Баффало» в сезоне-1992/93). Нападающий «Тампы» также стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим более 125 очков в регулярном сезоне НХЛ.

«С ума можно сойти. Это сумасшедшая цифра. Действительно впечатляет. Она говорит, насколько он стабилен в своей результативности. Он постоянно набирал очки. Удивительно», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

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