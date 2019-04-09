«Нью-Джерси» объявил о продлении контракта с генеральным менеджером Шеро

Сроки контракта не уточняются. В январе «Нью-Джерси» заключил многолетнее соглашение с главным тренером Джоном Хайнсом. «Девилз» в регулярном чемпионате сезона-2018/19 занял 15-е место в Восточной конференции НХЛ и не смог пробиться в плей-офф.

«Джон Хайнс проделал отличную работу, создал коллектив единомышленников, который стремится побеждать. Я невероятно оптимистично настроен по поводу дальнейшего сотрудничества с Рэем Шеро. Мы вкладываем средства во все сферы деятельности клуба. Ищем больше игроков, нанимаем аналитиков и людей, для которых спорт как наука. Именно так мы построим команду, которая будет побеждать. Сначала вы готовите лед, а потом пожинаете плоды уже на льду», — сказал управляющий партнер «Нью-Джерси» Джош Харрис.