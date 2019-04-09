Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
7.04
Калгари Флэймз1
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
7.04
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
7.04
Лос-Анджелес Кингз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. КХЛ
7.04
СКА3
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
8.04
Салават ЮлаевОТ0
Авангард1
Все события
Фоторепортажи
15Юлии Ефимовой — 27
9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
11:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Нью-Джерси» объявил о продлении контракта с генеральным менеджером Шеро

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на своем сайте объявил о подписании нового долгосрочного контракта с генеральным менеджером команды Рэем Шеро.

Наверх

Сроки контракта не уточняются. В январе «Нью-Джерси» заключил многолетнее соглашение с главным тренером Джоном Хайнсом. «Девилз» в регулярном чемпионате сезона-2018/19 занял 15-е место в Восточной конференции НХЛ и не смог пробиться в плей-офф.

«Джон Хайнс проделал отличную работу, создал коллектив единомышленников, который стремится побеждать. Я невероятно оптимистично настроен по поводу дальнейшего сотрудничества с Рэем Шеро. Мы вкладываем средства во все сферы деятельности клуба. Ищем больше игроков, нанимаем аналитиков и людей, для которых спорт как наука. Именно так мы построим команду, которая будет побеждать. Сначала вы готовите лед, а потом пожинаете плоды уже на льду», — сказал управляющий партнер «Нью-Джерси» Джош Харрис.

Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Ссылались даже на Путина': как продлили арест Мамаеву и Кокорину
Ученица Тутберидзе объяснила, почему отказалась выступать за Россию
«Ливерпуль» убьет «Порту» и первая встреча «Тоттенхэма» и «Сити»
Тренер «Челси» считает цену Азара в 100 млн фунтов низкой
Шипулин назвал причину своего ухода из биатлона
Овечкин поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли
Зидан не намерен тратить весь бюджет «Реала» на одного Мбаппе
Фигуристка Франции: Болельщики стравливали Загитову с Медведевой
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь