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20:58 (мск), источник: ТАСС

НХЛ дисквалифицировала россиянина Войнова на следующий сезон

ТАСС, 9 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировало российского защитника Вячеслава Войнова на сезон-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

29-летний хоккеист может подать апелляцию. Дисквалификация Войнова истечет 1 июля 2020 года, при условии отсутствия с его противоправных действий в дальнейшем.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжая расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт с петербургским СКА, чтобы попробовать вернуться в НХЛ для продолжения карьеры.

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Я установил, что Войнов участвовал в актах домашнего насилия, направленных против его жены. Сегодняшнее постановление является необходимым, оно идет в соответствии с жесткой политикой НХЛ, заключающейся в том, что лига не может и не будет мириться с аналогичными видами поведения, особенно в отношении супруга или члена семьи.
Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн

Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. В составе «Лос-Анджелеса» он дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

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