НХЛ дисквалифицировала россиянина Войнова на следующий сезон

Я установил, что Войнов участвовал в актах домашнего насилия, направленных против его жены. Сегодняшнее постановление является необходимым, оно идет в соответствии с жесткой политикой НХЛ, заключающейся в том, что лига не может и не будет мириться с аналогичными видами поведения, особенно в отношении супруга или члена семьи.

Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн