Кучеров vs Панарин, Василевский vs Бобровский: главная битва русских звезд в первом раунде Кубка Стэнли

С момента дебюта в НХЛ Артемий Панарин провел в регулярных чемпионатах 322 матча, в которых набрал 320 очков. Это восьмой результат среди всех игроков лиги и второй — среди россиян. Из наших хоккеистов только соперник Панарина по первому раунду Кубка Стэнли-2019 Никита Кучеров провел эти четыре сезона результативнее. На его счету 379 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

Стабильно проведший четыре сезона Панарин уступает резко прибавившему в последних двух сезонах Кучерову почти во всех основных компонентах, превосходя его лишь по показателю полезности, голам в овертайме и игровому времени. Любопытно, что победными оказались 25 из 116 шайб Артемия, тогда как Никита решил исход матча 26 раз, забив на 34 гола больше.

Источник: Спорт-Экспресс

Василевский — Бобровский

Всего во второй раз в истории НХЛ оба участника одной из серий подходят к началу противостояния с основными российскими вратарями. Первая дуэль наших голкиперов продлилась недолго: Илья Брызгалов, проиграв Семену Варламову первый матч первого раунда Кубка Стэнли-2014, уселся в запас в середине второй встречи и вернулся в ворота незадолго до начала овертайма решающей седьмой встречи. До этого наши вратари краткосрочно пересеклись на площадке в апреле 1997 года, когда Михаил Шталенков вышел на несколько секунд встречи с «Финиксом», ворота которого защищал Николай Хабибулин.

Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Василевский выиграл шесть из восьми матчей с «Коламбусом», трижды не позволив соперникам из Огайо отличиться. При этом россиянин отразил 94,8 процента бросков «Блю Джекетс». Надежнее он играл только против одного соперника — «Анахайма», с которым встречался всего дважды.

Источник: Спорт-Экспресс

А вот для Сергея Бобровского «Тампа-Бэй» является одним из неудобнейших соперников. Из 13 матчей он выиграл всего пять, отразив при этом 88 процентов бросков. Только «Виннипег» доставляет российскому голкиперу больше хлопот.