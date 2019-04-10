Плей-офф НХЛ с участием Овечкина, Малкина и Кучерова стартует в ночь на четверг

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Противостояния в других парах начнутся в ночь на пятницу. Между собой сыграют «Бостон» и «Торонто», «Вашингтон» и «Каролина», «Калгари» и «Колорадо». В плей-офф принимают участие 16 команд. Автоматически в розыгрыш Кубка Стэнли попадают по три лучшие команды каждого из четырех дивизионов и по две лучшие из оставшихся команд конференций.

Регулярный чемпионат продолжался полгода, 31 команда провела по 82 матча. Победители дивизионов в первом раунде Кубка Стэнли встретятся с обладателями специальных приглашений, тогда как команды, занявшие в дивизионах вторые и третьи места, сыграют между собой. Клубы различных конференций в НХЛ встречаются лишь в финале.

Кубок Стэнли — главный трофей НХЛ, который вручается с 1893 года по инициативе генерал-губернатора Канады лорда Фредерика Стэнли сильнейшему канадскому хоккейному клубу.

С 1927 года Кубок Стэнли получает чемпион НХЛ, ранее трофей получали победители других лиг либо матчей между лучшими клубами различных лиг, в том числе и НХЛ. Чаще других Кубок Стэнли выигрывал «Монреаль» (24 раза), однако последний титул клуба датирован 1993 годом.

В нынешнем сезоне один из самых популярных клубов НХЛ не сумел выйти в плей-офф. 13 Кубков Стэнли у «Торонто», 11 — у «Детройта», по шесть — у «Бостона» и «Чикаго».

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«Вашингтон» Овечкина попробует защитить титул

В прошлом сезоне «Вашингтон», за который выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф, а Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф. В нынешнем сезоне команда из столицы США заняла первое место в дивизионе, в первом раунде клуб встретится с «Каролиной», которая пробилась в плей-офф впервые за 10 лет. В составе команды выступает 19-летний российский нападающий Андрей Свечников, который проводит свой первый сезон в НХЛ.

33-летний Овечкин забросил 51 шайбу в текущем сезоне, в восьмой раз получив приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Он является рекордсменом по количеству «Морис Ришар Трофи», который вручается с сезона-1998/99.

Также в восьмой раз в карьере российский форвард преодолел рубеж в 50 шайб за сезон. В истории НХЛ он уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

Овечкин также стал лучшим бомбардиром «Вашингтона» в регулярном чемпионате, набрав 89 (51 заброшенная шайба + 38 голевых передач) очков. В составе «Каролины» самым результативным хоккеистом стал Себастьян Ахо, на счету которого 83 (30+53) очка. Обе команды перед началом сезона сменили главных тренеров. «Вашингтон» вместо Барри Тротца возглавил его помощник Тодд Рирден, а действиями игроков «Каролины» руководит обладатель Кубка Стэнли 2006 года в составе команды Род Бриндамор.

В регулярном чемпионате команды встречались между собой четыре раза и во всех случаях победа оставалась за «Вашингтоном». «Столичным» из-за травмы до конца сезона не поможет защитник Михал Кемпни. В составе «Каролины» по состоянию здоровья не сыграет защитник Кэлвин де Хаан и центрфорвард Кларк Бишоп.

Капитаном «Каролины» является 37-летний Джастин Уильямс, который вместе с Бриндамором выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2005/06. Кроме того, Уильямс является обладателем трофея в составе «Лос-Анджелеса» (2012, 2014). С 2015 по 2017 год он выступал за «Вашингтон».

Кучеров и Василевский против Бобровского и Панарина

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Главным фаворитом предстоящего Кубка Стэнли является победитель регулярного чемпионата «Тампа». Команда, возглавляемая Джоном Купером, одержала 62 победы, повторив рекорд «Детройта» сезона-1995/96. Нападающий Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 (41+87) очков. 25-летний форвард побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков за результативность в одном регулярном сезоне среди российских хоккеистов.

Другим лидером «Тампы» является вратарь Андрей Василевский. Он завершил регулярный чемпионат в десятке лучших по всем вратарским показателям — количестве пропущенных в среднем шайб (девятое место), проценту отраженных бросков (6-е), количеству побед (39, первое место) и количеству матчей без пропущенных шайб (4-е). 24-летний голкипер наверняка будет претендовать на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата — «Везина Трофи».

В первом раунде плей-офф «Тампе» предстоит встретиться с «Коламбусом», который до последнего боролся за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. Лидерами команды также являются российские игроки.

Вратарь Сергей Бобровский закончил чемпионат на первом месте по количеству матчей без пропущенных шайб (9 игр), а также стал вторым по числу побед (37). Нападающий Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 79 играх 87 (28+59) очков.

В завершившимся регулярном чемпионате команды встречались между собой три раза и во всех матчах «Тампа» не оставляла шансов сопернику (8:2, 4:0, 5:1). «Коламбусу» из-за травмы не поможет защитник Райан Мюррей. В составе «Тампы» по той же причине не сыграет защитник Антон Строльман.

Теневыми фаворитами Западной конференции являются «Бостон» и «Торонто», которые в первом раунде сыграют между собой. Канадская команда во главе с Майком Бэбкоком перед началом сезона подписала контракт с Джоном Таваресом и заявила о своих притязаниях на Кубок Стэнли. В первой половине сезона «Торонто» выглядел сильнее «Бостона», но во второй половине ситуация изменилась. В составе «Торонто» выступает защитник Никита Зайцев.

Нельзя сбрасывать со счетов и «Питтсбург», за который выступает Евгений Малкин. У российского форварда нынешний сезон получился далеко не лучшим в карьере, он набрал 72 (21+51) очка в 70 матчах. «Питтсбург» в первом раунде сыграет с «Айлендерс», которых возглавляет Тротц. Победитель этой серии в полуфинале конференции сыграет с победителем противостояния между «Вашингтоном» и «Коламбусом».

На Западе фаворитов нет

Первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата занял «Калгари». На протяжении всего сезона стабильно набирала очки тройка Шон Монахан — Джонни Годро — Элиас Линдхольм. Годро остановился в шаге от гроссмейстерского показателя в 100 очков (36+63). Те же 99 очков набрал и лидер «Колорадо» Натан Маккиннон.

Ближе к концу регулярного чемпионата российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов потерял место в основном составе команды, но вышел с первых минут в двух из трех последних встреч. Одним из лучших защитников «Колорадо» является россиянин Никита Задоров. А Владислав Каменев не сможет сыграть из-за травмы. Также по состоянию здоровья не поможет команде защитник Марк Барберио.

«Калгари» в прошлом сезоне в плей-офф не вышел, а годом ранее в первом раунде проиграл «Анахайму» со счетом 0−4. У большинства игроков команды нет опыта кубковых побед, что не делает команду фаворитом конференции.

В парах между «Вегасом» и «Сан-Хосе», а также «Виннипегом» и «Сент-Луисом» шансы видятся примерно равными. Все четыре команды имеют сбалансированные составы во всех линиях.

Лидером «Сент-Луиса» является российский форвард Владимир Тарасенко, который в регулярном чемпионате набрал 68 (33+35) очков в 76 играх. «Вегасу» на старте плей-офф из-за травмы не сможет помочь нападающий Эрик Хаула.