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10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гэри Беттмэн о Войнове: НХЛ не будет закрывать глаза на насилие

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал дисквалификацию защитника Вячеслава Войнова на сезоне-2019/20.

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Источник: AP 2019

— Я определил, что хоккеист Вячеслав Войнов применил домашнее насилие в отношении своей супруги, — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги. — Сегодняшнее решение, вкупе с особенностями этого дела и вовлеченными в него людьми, было необходимым. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и похожие случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнера или члена семьи.

Причиной отстранения 29-летнего россиянина послужило его «недопустимое поведение вне льда». Право Войнова на игру в НХЛ будет восстановлено не позднее 1 июля 2020 года при условии хорошего поведения.

Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над женой. Россиянин был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. На время расследования НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Его последним клубом в США был «Лос-Анджелес».

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