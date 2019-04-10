Гэри Беттмэн о Войнове: НХЛ не будет закрывать глаза на насилие
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал дисквалификацию защитника Вячеслава Войнова на сезоне-2019/20.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал дисквалификацию защитника Вячеслава Войнова на сезоне-2019/20.
— Я определил, что хоккеист Вячеслав Войнов применил домашнее насилие в отношении своей супруги, — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги. — Сегодняшнее решение, вкупе с особенностями этого дела и вовлеченными в него людьми, было необходимым. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и похожие случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнера или члена семьи.
Причиной отстранения 29-летнего россиянина послужило его «недопустимое поведение вне льда». Право Войнова на игру в НХЛ будет восстановлено не позднее 1 июля 2020 года при условии хорошего поведения.
Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией