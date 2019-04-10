Гэри Беттмэн о Войнове: НХЛ не будет закрывать глаза на насилие

— Я определил, что хоккеист Вячеслав Войнов применил домашнее насилие в отношении своей супруги, — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги. — Сегодняшнее решение, вкупе с особенностями этого дела и вовлеченными в него людьми, было необходимым. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и похожие случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнера или члена семьи.