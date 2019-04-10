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10:41 (мск), источник: ТАСС

Профсоюз игроков НХЛ изучает решение лиги по дисквалификации Войнова

ТАСС, 10 апреля. Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) на данный момент изучает решение относительно дисквалифицированного защитника Вячеслава Войнова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Во вторник НХЛ объявила о дисквалификации Войнова на сезон-2019/20. Отстранение хоккеиста истечет 1 июля 2020 года, если с его стороны не будет противоправных действий в дальнейшем.

«NHLPA изучает решение лиги. Игрок имеет возможность подать апелляцию в независимый арбитраж», — сообщили в пресс-службе.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжая расследование.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом «Лос-Анджелес» под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). В регулярных чемпионатах НХЛ Войнов провел 190 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 63 результативные передачи, в играх плей-офф российский защитник отыграл 64 встречи (6+16). Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. По итогам Олимпиады он был признан лучшим защитником.

После сезона-2017/18 хоккеист отказался продлевать контракт с петербургским СКА, чтобы попробовать вернуться в НХЛ для продолжения карьеры. В составе команды Войнов сыграл 139 матчей (110 — в регулярном чемпионате, 29 — в плей-офф) и набрал 75 очков (23+52), также стал обладателем Кубка Гагарина.

Обвинения в домашнем насилии

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского города Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову — у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении игрока было начато расследование, по его итогам возбудили уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.

После этого Войнов в соответствии с американскими законами был немедленно взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США, которая добивалась его депортации. 16 сентября 2015 года хоккеист объявил о своем намерении добровольно покинуть территорию США и вернуться в Россию. Через несколько дней он был отпущен из-под стражи, а 22 сентября прибыл в Москву. 2 июля 2018 года обвинения с Войнова были сняты.

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