Профсоюз игроков НХЛ изучает решение лиги по дисквалификации Войнова

Во вторник НХЛ объявила о дисквалификации Войнова на сезон-2019/20. Отстранение хоккеиста истечет 1 июля 2020 года, если с его стороны не будет противоправных действий в дальнейшем.

«NHLPA изучает решение лиги. Игрок имеет возможность подать апелляцию в независимый арбитраж», — сообщили в пресс-службе.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжая расследование.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом «Лос-Анджелес» под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). В регулярных чемпионатах НХЛ Войнов провел 190 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 63 результативные передачи, в играх плей-офф российский защитник отыграл 64 встречи (6+16). Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. По итогам Олимпиады он был признан лучшим защитником.

После сезона-2017/18 хоккеист отказался продлевать контракт с петербургским СКА, чтобы попробовать вернуться в НХЛ для продолжения карьеры. В составе команды Войнов сыграл 139 матчей (110 — в регулярном чемпионате, 29 — в плей-офф) и набрал 75 очков (23+52), также стал обладателем Кубка Гагарина.

Обвинения в домашнем насилии

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского города Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову — у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении игрока было начато расследование, по его итогам возбудили уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.