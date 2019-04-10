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10:44 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Джерси» будет выбирать под первым номером на драфте новичков НХЛ 2019 года

ТАСС, 10 апреля. Клубы «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго» получили первые три номера на предстоящем драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоится в июне в Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

Очередность выбора первых трех драфт-пиков была определена специальной лотереей между всеми командами, не попавшими в плей-офф. Она составлена с учетом выступлений клубов в минувшем регулярном чемпионате НХЛ. Шансы «Нью-Джерси» выиграть лотерею оценивались перед ее розыгрышем в 11,5%. Самый высокий процент имел пик «Оттавы» (18,5%), чей выбор достался «Колорадо», который получил его в результате обмена Мэтта Дюшена.

Под четвертым номером на драфте как раз будет выбирать «Колорадо». Пятым клубом станет «Лос-Анджелес», шестым — «Детройт», седьмым — «Баффало», восьмым — «Эдмонтон», девятым — «Анахайм», десятым — «Ванкувер». В прошлом году первый номер был у «Баффало», который выбрал шведского защитника Расмуса Далина.

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