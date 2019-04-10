«Нью-Джерси» будет выбирать под первым номером на драфте новичков НХЛ 2019 года

Очередность выбора первых трех драфт-пиков была определена специальной лотереей между всеми командами, не попавшими в плей-офф. Она составлена с учетом выступлений клубов в минувшем регулярном чемпионате НХЛ. Шансы «Нью-Джерси» выиграть лотерею оценивались перед ее розыгрышем в 11,5%. Самый высокий процент имел пик «Оттавы» (18,5%), чей выбор достался «Колорадо», который получил его в результате обмена Мэтта Дюшена.