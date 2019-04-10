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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

The Athletic: Вряд ли «Кингз» хотели вернуть Войнова, несмотря на плохую оборону

Обозреватель издания The Athletic Лиза Диллман прокомментировала решение НХЛ запретить Вячеславу Войнову выходить на лёд до окончания сезона-2019/20.

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Источник: Reuters

«В 2015-м году «Лос-Анджелес Кингз» расторг шестилетний контракт Войнова на $ 25 млн, но сохранил права на игрока. В прошлом сезоне он не выступал в КХЛ, но дал понять, что стремиться вернуться в НХЛ. «Короли» сослались на возможность апелляции и не стали комментировать решение лиги. Вероятно, это объявление может поставить «Лос-Анджелес» в непростое положение.

Что делать с тем, кто несёт такой токсичный багаж? Внутри клуба не было никаких признаков того, что «короли» готовы вернуть Войнова при любых обстоятельствах, несмотря на большие проблемы в линии обороны. Кроме того, неясно, что «Лос-Анджелес» мог бы получить за права на Войнова, даже если бы нашёлся партнёр по такой сделке, — отметила Диллман.

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