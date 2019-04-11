Овечкин против «кучи придурков»: гид по первому раунду плей-офф НХЛ

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Овечкин вновь метит в Белый дом

Одним из открытий прошедшей регулярки НХЛ стали «Ураганы» из Каролины. Упорство и командная игра «Харрикейнз» позволили «куче придурков» выйти в первый плей-офф с 2009-го года. Команда запомнилась еще и сумасшедшими празднованиями побед на домашнем стадионе: оригинальные танцы, боксерские поединки и даже рыбалка.

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 12.04.2019, 2:30 Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз -

В составе «Каролины» начинает карьеру 18-летний форвард Андрей Свечников, который уже умудрился переписать книгу рекордов клуба, став первым 18-летним хоккеистом, забросившим шайбу в овертайме. Возможно, самую «ураганную» игру молодой россиянин продемонстрирует именно в плей-офф, где каждый матч — как последний.

«Каролине» будет крайне сложно в матчах на вылет, ведь противостоять им будет действующий обладатель Кубка Стэнли — «Вашингтон», ведомый Александром Овечкиным.

Команда из столицы Соединенных Штатов выиграла свой дивизион и получила напутствия от президента страны Дональда Трампа, который на встрече с хоккеистами заявил, что является фанатом «Кэпиталс» и не сомневается в повторении успеха.

Трамп похвалил не только капитана «Кэпиталс», но и отметил выдающуюся игру голкипера Брендона Холтби и другого российского форварда Евгения Кузнецова. «Вашингтон» выглядит значительно сильнее своего соперника, а четыре матча в ходе регулярного сезона всегда завершались победой команды Овечкина. Но необходимо отметить, что «Каролина» — настоящий кубковый боец. За последние 16 лет команда лишь трижды выходила плей-офф, но всегда ее путешествие было довольно длинным, включая победу в Кубке в 2006-м.

Евгений Малкин | Источник: AP

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 11.04.2019, 2:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинз -

Малкину предстоит вскрыть лучшую оборону лиги

«Нью-Йорк Айлендерс» преподнесли настоящий сюрприз своим фанатам в минувшей регулярке. В первом же сезоне под руководством нового тренера Барри Тротца команда показала великолепную игру в защите, пропустив меньше всех шайб за сезон (191).

К преимуществам также можно отнести глубину состава Силой «Островитян» и умение грамотно использовать все линии нападения и контролировать оборонительные действия, раздражая форвардов соперников. В этой серии все может свестись к индивидуальному мастерству Евгения Малкина и Сидни Кросби, которые неоднократно поднимали над головой Кубок Стэнли.

Необходимо отметить, что «Пингвины» делают ставку на свою атаку, которая входит в пятерку лучших по лиге, но недавно оправившемуся от травмы Малкину будет сложно демонстрировать свой уровень в игре против такого цепкого соперника.

Команды четыре раза играли между собой в регулярке и одержали по две победы. Эта серия плей-офф должна стать настоящим украшением Восточной конференции.

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 12.04.2019, 2:00 Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Ливз -

Противостояние длиною в век

Единственным представителем Канады в своей конференции является «Торонто». Российским защитникам Никите Зайцеву и Игорю Ожиганову предстоит остановить мощное нападение «Бостона», с которым «Листья» будут играть уже 16-й раз в рамках плей-офф Кубка Стэнли.

Первое звено «Брюинс» выглядит одним из сильнейших в НХЛ. Бержерон, Маршанд и Пастрнак способны доминировать на всей площадке и не первый сезон наводят ужас на игроков и тренеров других команд. Команды часто играют между собой последние годы и хорошо знают друг друга. Именно от первой тройки нападающих можно ждать необычных и оригинальный идей на льду.

У «Кленовых листьев» есть три достаточно крепких звена, и они способны молниеносно передвигать шайбу из обороны в атаку, и по ходу регулярного сезона «Торонто» неоднократно наказывало соперников, которые сразу выкладывали все козыри на лед.

В этом противостоянии решающим фактором могут стать так называемые mind games (игры разума) в головах тренеров. Коуч «Торонто» Майк Бэбкок неоднократно отмечал, что команде тяжело даются упорные, закрытые игры, которые ведутся до первой ошибки и где важны психологические аспекты.

В пользу «Бостона» также говорит результат прошедшей регулярки, они выиграли три игры из четырех.

И психологическое преимущество, которое «Мишки» имеют после прошлогодней серии, где команда доминировала в решающем матче, а пятью годами ранее спасла серию в седьмом матче.

Никита Кучеров | Источник: AP

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 11.04.2019, 2:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Коламбус Блю Джэкетс -

Кучеров «слепит» своей потрясающей игрой, но у Панарина солнцезащитные очки

Главная звезда «Тампы», да и всей НХЛ, Никита Кучеров набрал 128 очков (41 шайба и 87 передач) за прошедший сезон. Достижение уникальное, но за главный трофей в хоккее еще предстоит побороться.

Выдающаяся игра российского форварда помогла «Молниям» триумфально завершить сезон и заранее строить планы на длинный поход в плей-офф. В помощь россиянину Стивен Стэмкос и голкипер Андрей Василевский, который также провел классный сезон. Хотелось бы и почаще видеть 20-летнего игрока обороны Михаила Сергачева.

Артемию Панарину и партнерам предстоит встретиться с механизмом по добыванию побед, который особенно беспощаден в спецбригадах. «Тампа» — лучшая в лиге по игре в большинстве и вторая по игре в меньшинстве.

Но не стоит сразу сбрасывать со счетов «Коламбус». Подопечным Джона Тортореллы необходимо не ввязываться в хоккей, который любит их соперник. «Блю Джэкетс» должны исключить активную игру на встречных курсах и соревнования по количеству бросков по воротам.

Команда Панарина должна искать счастье в силовой игре и плотной опеке главных звезд соперника, а также постараться свести к минимуму удаления. Очень многое зависит и от Сергея Бобровского.

Если российский страж ворот выдаст потрясающую игру, шансы его команды значительно возрастут.

Семен Варламов | Источник: Reuters

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 12.04.2019, 5:00 Калгари Флэймз - Колорадо Эвеланш -

Варламов готовится пройти через огонь

«Калгари» уверенно выиграли Западную конференцию НХЛ и выглядят крайне мощно. Их первая тройка нападения выглядит как команда, способная уже завтра захватить драгоценный трофей: Монахан, Гудро и Линдхолм вытащат любую игру и огорчат всех голкиперов лиги. Помимо этого, «Калгари» — единственная команда в плей-офф, в составе которой пять игроков набрали более 70 очков за регулярку.

Особенно стоит отметить оборону «Огоньков», которая позволяет канадской команде скрыть проблемы с вратарской линией. У «Калгари» один из лучших показателей по пропущенным шайбам за матч (2,7).

Команде Семена Варламова будет крайне сложно с чемпионами Запада НХЛ. «Колорадо» по ходу всего регулярного сезона показывало нестабильную игру. «Лавины» успели зацепиться за последнюю ступеньку и протиснуться в плей-офф. У них есть характер, а он в плей-офф крайне важен. Тренер Джаред Беднар отмечал бойцовские качества команды и заявлял, что доволен тем, что происходит с его подопечными последний месяц.

Команды трижды играли между собой в регулярке. «Калгари» все три раза обыграл соперника. «Колорадо» необходимо использовать свои плюсы в силовой игре и подтянуть дисциплину.

Если Семен Варламов сможет отвоевать стартовое место и разыграется, нас ждет очень интересная серия.

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НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 11.04.2019, 5:30 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс -

Сможет ли «Вегас» снова удивить НХЛ?

«Рыцари» из Вегаса провели второй в истории сезон в Национальной хоккейной лиге. Их первый поход закончился уверенным выходом в плей-офф и поражением в финале Кубка Стэнли. «Вегас» ворвался в лигу при помощи активного физического давления на соперника и высоких скоростей.

В прошлом году команды уже встречались в плей-офф, и тогда «Вегас» оказался сильнее в шести матчах. А центрфорвард Уильям Карлссон и вовсе имеет 18 очков в 16 матчах против «Акул». Он может снова расстроить поклонников команды из Сан-Хосе. Нельзя не обратить внимание и на вратарский фактор, Марк-Андре Флери является настоящей стеной в воротах «Рыцарей» и может снова «докатить» команду до следующего раунда.

«Сан-Хосе» же могут воспользоваться своими сильными сторонами — такими как и позиционная игра и реализация в большинстве. «Шаркс» будут провоцировать и выводить на эмоции соперника, чтобы скамейка штрафников никогда не пустовала.

Новое противостояние на Западном побережье может смело претендовать на звание самого зрелищного в первом раунде плей-офф. И в этой паре обе команды выглядят как претендент на как минимум выход в финал Кубка Стэнли.

X-фактором в этой серии может стать защитник «Шаркс» Эрик Карлссон. В регулярном сезоне команды встречались пять раз. Счет 3:2 в пользу «Вегаса» и их победы над соперником были более убедительными.

В составе «Рыцарей» числится 23-летний Валентин Зыков, но увидеть его в таком ответственном противостоянии мы вряд ли сможем.

Владимир Тарасенко с партнерами по "Сент-Луису". | Источник: AP

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 11.04.2019, 3:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз -

Тарасенко на «максималках»

Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пятый сезон подряд стал лучшим снайпером команды в регулярном сезоне и вывел «Блюзменов» на пятое место в конференции. Шикарный кистевой бросок Тарасенко отмечают все хоккейные эксперты, и именного от него будет строиться игра против «Виннипега».

Американская команда в этой паре успешно сделала работу над ошибками после не самого удачного начала сезона и под конец оставила послание всем командам, что собирается бороться за Кубок. За последние три месяца «Блюзмены» превратились в очень цепкую команду, которая не позволяет соперникам часто бросать по воротам.

«Виннипег» же в конце сезона подустал, вполне возможно, команда решила посмотреть на свои слабые стороны, чтобы убрать недостатки из плей-офф. Проблемой канадской команды является финский форвард Патрик Лайне, которого опустили в третье звено. Нападающий не может выйти на высокий уровень и практически перестал забрасывать шайбы.

В этой серии ключевым фактором станет реализация большинства «Виннипега» и спасение «Блюзменами» ворот в меньшинстве.

Сильные стороны команд сойдутся в одно время в одном месте. И если многие уже списали канадцев в этой паре и отправили в отпуск, нельзя забывать и фактор домашнего льда.

Все знают, что канадцы болеют громче всех и гонят вперед своих любимцев 60 минут регулярного времени и весь овертайм. Барбашеву и Тарасенко будет крайне сложно играть на выезде. Помимо этого, «Джетс» можно назвать тренерской командой, которая по ходу сезона трижды разобрала соперника, а проиграла один раз 0:1.

Александр Радулов | Источник: AP

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 11.04.2019, 4:30 Нэшвилл Предаторз - Даллас Старз -

Русский десант бьется за Техас

Сразу три россиянина будут биться за «Даллас» в серии против «Нэшвилла». Валерий Ничушкин, разочаровавший своих поклонников невзрачной игрой на протяжении всей регулярки, может исправиться в плей-офф, если получит шанс. Ворота будет защищать Антон Худобин, который борется за звание первого вратаря с Беном Бишопом. Нельзя забывать и про главную «звезду» Далласа — Александра Радулова.

Когда «Старз» здоровы, они представляют из себя довольное боевую сбалансированную команду. В случае неудач их спасают вратари.

Матчи с «Хищниками» будут крайне сложными. Команда из Нэшвилла не была столь успешной, как год назад, когда был завоеван Кубок президента, но дивизион «Хищники» забрали. Очередной классный сезон голкипера Пека Ринне и неуступчивые полевые игроки, которые навязывают борьбу на каждом сантиметре льда, делают «Нэшвилл» одним из фаворитов в этом розыгрыше плей-офф.

Можно смело сказать, что команды являются неудобными друг для друга. Пять их встреч в регулярном сезоне трижды завершались победой Нэшвилла. А сами матчи не заканчивались с разницей больше чем в две шайбы, и необходимо отметить, что команды дважды играли овертайм.

Вполне возможно, именно игра в овератймах станет ключом к победе в серии.