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01:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова подал апелляцию на решение НХЛ дисквалифицировать хоккеиста на следующий сезон, сообщает журналист The Athletic Лиза Диллмэн в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на заявление NHLPA.

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Апелляция будет рассмотрена независимым арбитром.

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НХЛ во вторник объявила, что Войнов будет дисквалифицирован на сезон-2019/20, включая игры плей-офф.

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В 2015 году суд в США признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении супруги и приговорил к 90 дням тюремного заключения. По итогам судебного разбирательства НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста, в связи с этим он был вынужден покинуть «Лос-Анджелес», за который выступал. В октябре 2015 года Войнов подписал трехлетний контракт со СКА, в настоящий момент он остается без клуба.

В июле 2018 года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство о снятии обвинений в домашнем насилии с Войнова. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли осенью 2018 года заявил, что Войнов подал заявление с просьбой приостановить его дисквалификации.

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