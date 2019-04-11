Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

В 2015 году суд в США признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении супруги и приговорил к 90 дням тюремного заключения. По итогам судебного разбирательства НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста, в связи с этим он был вынужден покинуть «Лос-Анджелес», за который выступал. В октябре 2015 года Войнов подписал трехлетний контракт со СКА, в настоящий момент он остается без клуба.