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10:08 (мск), источник: Sport24

Клуб Бобровского и Панарина устроил эпичный камбэк и грохнул фаворита плей-офф. Это суперсенсация

Идеальный старт розыгрыша Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2019

Плей-офф НХЛ стартовал с матча Восточной конференции, где, казалось, все было ясно еще до начала. «Тампа», повторив рекорд «Детройта» по победам (62), уверенно выиграла регулярный чемпионат и подошла к Кубку Стэнли в статусе главного фаворита. Рассчитывать на что-то «Коламбусу», с трудом попавшему в плей-офф в последних играх, было откровенно трудно. «Блю Джекетс» никогда в своей истории не проходили первый раунд, Сергей Бобровский давно прославился в Америке как некубковый вратарь — ни одной победной серии в плей-офф. Но поход за трофеем для «Лайтнинг» начался с трудностей.

«Тампа» начала встречу в привычной для себя манере — много атак и голов, мало ошибок. На второй период хозяева вышли, ведя в счете 3:0. Сначала в меньшинстве отличился Алекс Киллорн.

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Затем уже в равных составах Энтони Чирелли и Янни Гурд. Удивительно, но при этом ни одного результативного балла не набрал лучший бомбардир сезона. Никита Кучеров всего дважды бросил по воротам за матч. Зато голевую передачу на Гурда отдал Михаил Сергачев — еще один русский игрок «Тампы», который часто остается в тени более звездных соотечественников. Между прочим, 20-летний защитник проводит второй полноценный сезон в НХЛ и делает это успешно.

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После перерыва гости сумели отыграть одну шайбу — Фолина после неточной передачи соперника сумел убежать в контратаку, остался один на один с Василевским и точно бросил по воротам. Это была первая серьезная ошибка игроков «Тампы».

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Отыграв один гол, «Коламбус» стал чуть активнее играть в нападении, но хозяева не сбавляли обороты. Бобровский сделал несколько крутых сэйвов во второй двадцатиминутке, оставив свою команду в игре. Особенно впечатляющим было спасение на последних секундах периода после броска Стэмкоса. Стоит отметить и Тортореллу, который после трех шайб не решился менять Сергея, без русского вратаря чуда бы в третьем периоде не произошло.

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Меньше чем за десять минут «Тампа» пропустила три гола. Причем, один из них в Джош Андерсон забил в меньшинстве. Голкипер хозяев не успел подняться и среагировать на бросок.

В победной шайбе Сета Джонса поучаствовал и Артемий Панарин. И вновь Андрей Василевский сыграл не лучшим образом. Эту битву русских вратарей он проиграл.

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В оставшееся время «Тампа» не сумела сравнять счет и перевести игру в овертайм. Не помогло и снятие голкипера за пару минут до финальной сирены. Первая встреча плей-офф закончилась сенсацией. Аутсайдер, отыгравшись с 0:3, победил самую мощную команду лиги. «Мы извлекли урок из этого», — сказал после поражения капитан «молний» Стэмкос. В следующем матче его команда выйдет рвать. Но поможет ли?

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Тампа-Бэй Лайтнинг
3:4
3:0, 0:1, 0:3
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала11.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДжон Торторелла
Вратари
Андрей ВасилевскийСергей Бобровский
1-й период
02:55Дэн Джирарди
02:55Дэн Джирарди
02:55Брэндон Дубински
04:12Алекс Киллорн
11:01Энтони Чирелли(Эрик Чернак, Джей.Ти. Миллер)
17:50Янни Гурд(Михаил Сергачев, Ян Рутта)
19:27Дэвид Савар
2-й период
29:15Ник Фолиньо(Джош Андерсон)
3-й период
47:56Дэвид Савар
49:23Брэндон Дубински
49:23Брэндон Дубински
51:54Джош Андерсон(Бун Дженнер)
52:16Алекс Киллорн
54:05Сет Джонс(Артемий Панарин, Зак Веренски)
Лучшие игроки матча
Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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