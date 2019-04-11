Клуб Бобровского и Панарина устроил эпичный камбэк и грохнул фаворита плей-офф. Это суперсенсация
Идеальный старт розыгрыша Кубка Стэнли.
Идеальный старт розыгрыша Кубка Стэнли.
«Тампа» начала встречу в привычной для себя манере — много атак и голов, мало ошибок. На второй период хозяева вышли, ведя в счете 3:0. Сначала в меньшинстве отличился Алекс Киллорн.
Затем уже в равных составах Энтони Чирелли и Янни Гурд. Удивительно, но при этом ни одного результативного балла не набрал лучший бомбардир сезона. Никита Кучеров всего дважды бросил по воротам за матч. Зато голевую передачу на Гурда отдал Михаил Сергачев — еще один русский игрок «Тампы», который часто остается в тени более звездных соотечественников. Между прочим, 20-летний защитник проводит второй полноценный сезон в НХЛ и делает это успешно.
После перерыва гости сумели отыграть одну шайбу — Фолина после неточной передачи соперника сумел убежать в контратаку, остался один на один с Василевским и точно бросил по воротам. Это была первая серьезная ошибка игроков «Тампы».
Отыграв один гол, «Коламбус» стал чуть активнее играть в нападении, но хозяева не сбавляли обороты. Бобровский сделал несколько крутых сэйвов во второй двадцатиминутке, оставив свою команду в игре. Особенно впечатляющим было спасение на последних секундах периода после броска Стэмкоса. Стоит отметить и Тортореллу, который после трех шайб не решился менять Сергея, без русского вратаря чуда бы в третьем периоде не произошло.
Меньше чем за десять минут «Тампа» пропустила три гола. Причем, один из них в Джош Андерсон забил в меньшинстве. Голкипер хозяев не успел подняться и среагировать на бросок.
В победной шайбе Сета Джонса поучаствовал и Артемий Панарин. И вновь Андрей Василевский сыграл не лучшим образом. Эту битву русских вратарей он проиграл.
В оставшееся время «Тампа» не сумела сравнять счет и перевести игру в овертайм. Не помогло и снятие голкипера за пару минут до финальной сирены. Первая встреча
|Джон Купер
|Джон Торторелла
|Андрей Василевский
|Сергей Бобровский
|02:55
|Дэн Джирарди
|02:55
|Дэн Джирарди
|02:55
|Брэндон Дубински
|04:12
|Алекс Киллорн
|11:01
|Энтони Чирелли(Эрик Чернак, Джей.Ти. Миллер)
|17:50
|Янни Гурд(Михаил Сергачев, Ян Рутта)
|19:27
|Дэвид Савар
|29:15
|Ник Фолиньо(Джош Андерсон)
|47:56
|Дэвид Савар
|49:23
|Брэндон Дубински
|49:23
|Брэндон Дубински
|51:54
|Джош Андерсон(Бун Дженнер)
|52:16
|Алекс Киллорн
|54:05
|Сет Джонс(Артемий Панарин, Зак Веренски)
Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|1