«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Виннипегом» и повёл в серии
В первом матче серии первого раунда
В первом матче серии первого раунда
Счёт на 14-й минуте открыл финский форвард хозяев Патрик Лайне. В начале третьего периода равновесие восстановил Дэвид Перрон. За 125 секунд до конца основного времени победу «блюзменам» принёс Тайлер Бозак.
На счету Владимира Тарасенко 3 броска в створ и силовой приём за 18.59 на льду (3.17 — в большинстве). У Ивана Барбашёва 3 силовых приёма за 11.37.
На счету защитника Джетс Дмитрия Куликова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, бросок в створ, 3 хита и 3
«Блюз» повели в серии 1−0. Второй матч состоится также в Канаде 13 апреля, начало — 4.30 мск.
|Пол Морис
|Крэйг Беруби
|Коннор Хеллебайк
|Джордан Биннингтон
|00:34
|Марк Шайфли
|13:28
|Патрик Лайне(Брайан Литтл, Дастин Бафлин)
|25:53
|Матье Перро
|29:55
|Дмитрий Куликов
|36:51
|Тайлер Бозак
|44:05
|Дэвид Перрон(Колтон Парэйко, Оскар Сундквист)
|57:55
|Тайлер Бозак(Патрик Марун, Алекс Пьетранджело)
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0