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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Виннипегом» и повёл в серии

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Сент-Луис Блюз» на выезде одержал волевую победу над «Виннипег Джетс» — 2:1.

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Счёт на 14-й минуте открыл финский форвард хозяев Патрик Лайне. В начале третьего периода равновесие восстановил Дэвид Перрон. За 125 секунд до конца основного времени победу «блюзменам» принёс Тайлер Бозак.

На счету Владимира Тарасенко 3 броска в створ и силовой приём за 18.59 на льду (3.17 — в большинстве). У Ивана Барбашёва 3 силовых приёма за 11.37.

На счету защитника Джетс Дмитрия Куликова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, бросок в створ, 3 хита и 3 блок-шота за 13.46.

«Блюз» повели в серии 1−0. Второй матч состоится также в Канаде 13 апреля, начало — 4.30 мск.

Виннипег Джетс
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала11.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисКрэйг Беруби
Вратари
Коннор ХеллебайкДжордан Биннингтон
1-й период
00:34Марк Шайфли
13:28Патрик Лайне(Брайан Литтл, Дастин Бафлин)
2-й период
25:53Матье Перро
29:55Дмитрий Куликов
36:51Тайлер Бозак
3-й период
44:05Дэвид Перрон(Колтон Парэйко, Оскар Сундквист)
57:55Тайлер Бозак(Патрик Марун, Алекс Пьетранджело)
Статистика
6Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег Джетс
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