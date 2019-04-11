«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Виннипегом» и повёл в серии

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/n7BWEHDzFTQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт на 14-й минуте открыл финский форвард хозяев Патрик Лайне. В начале третьего периода равновесие восстановил Дэвид Перрон. За 125 секунд до конца основного времени победу «блюзменам» принёс Тайлер Бозак.

На счету Владимира Тарасенко 3 броска в створ и силовой приём за 18.59 на льду (3.17 — в большинстве). У Ивана Барбашёва 3 силовых приёма за 11.37.

На счету защитника Джетс Дмитрия Куликова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, бросок в створ, 3 хита и 3 блок-шота за 13.46.