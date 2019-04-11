Малкин почти обокрал бывшего тренера Овечкина. Джино мощно открыл плей-офф, но этого было мало

Источник: AP 2019

Рассуждая о сенсациях прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов говорил.

— Хотя наверняка никто не ожидал такого выступления от «Айлендерс», что после потери Тавареса они пробьются в плей-офф. Но у них многоопытные хоккейные гуру работают — Барри Тротц и Лу Ламорелло. Так что ничего удивительного в этом нет.

И действительно, успех команды из Нью-Йорка нельзя назвать случайным. За полгода Барри Тротц сумел сколотить из нее боеспособную единицу, которая может многим в лиге попортить нервы. Большинство игроков «островитян» в этом сезоне стали играть лучше, чем в предыдущие годы. Однако все равно не вериится, что клуб зайдет далеко в плей-офф. «Питтсбург» хоть и переживает не самый простой год, имеет такой огромный кубковый опыт, что, кажется, только на одном нем можем уехать далеко. Старт розыгрыша Кубка Стэнли не дал четкие ответы.

Первый матч получился равным. Несмотря на то, что «Пингвинз» чаще бросали по воротам, хозяева много времени вели в счете. Эберле забил уже на второй минуте встречи, оставшись один на один на пятаке с Мюрреем. Для 28-летнего форварда это шайба стала первой в карьере в плей-офф. В первом периоде соперники еще по разу обменялись голами.

После перерыва «Питтсбург» получил большинство, и Евгений Малкин успешно его реализовал. Русский центрфорвард забил 63-й гол в своей карьере в плей-офф, опередив Бобби Халла по этому показателю.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aAYU_r3RyA4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде Малкин поучаствовал в голе Шульца, забитым за полторы минуты до сирены. Эта шайба помогла гостям перевести встречу в овертайм, когда уже все болельщики на арене приготовились праздновать победу своей команды. Евгений же был самым активным игроком на площадке — за весь матч он нанес больше всех бросков по воротам (шесть) и стал одним из немногих у себя в команде, кто закончил встречу с положительным показателем полезности «+1».

Дополнительное время началось с незасчитанного гола. Кюнхакль отправил шайбу в ворота, въехав в голкипера и затолкав его в площадь ворот. Судьи долго совещались перед объявлением вердикта, хотя на повторе можно было явно увидеть нарушение. В КХЛ в таком моменте и думать бы не стали — сразу бы отменили.

Через несколько минут хозяевам все-таки удалось забросить шайбу по правилам (хотя изначально были сомнения, «чистый» ли гол). 29-летний Джош Бэйли забил первый гол в овертайме. Удивительно, но в этом матче, где играло не так много молодежи, многие что-то делали впервые. «Айлендерс» повели в серии, но сомневаться не приходится — «Питтсбург» обязательно еще даст бой.