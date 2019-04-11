Малкин почти обокрал бывшего тренера Овечкина. Джино мощно открыл плей-офф, но этого было мало
«Питтсбург» в овертайме уступил «Айлендерс».
«Питтсбург» в овертайме уступил «Айлендерс».
Рассуждая о сенсациях прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов говорил.
— Хотя наверняка никто не ожидал такого выступления от «Айлендерс», что после потери Тавареса они пробьются в
И действительно, успех команды из
Первый матч получился равным. Несмотря на то, что «Пингвинз» чаще бросали по воротам, хозяева много времени вели в счете. Эберле забил уже на второй минуте встречи, оставшись один на один на пятаке с Мюрреем. Для 28-летнего форварда это шайба стала первой в карьере в
После перерыва «Питтсбург» получил большинство, и Евгений Малкин успешно его реализовал. Русский центрфорвард забил 63-й гол в своей карьере в
В третьем периоде Малкин поучаствовал в голе Шульца, забитым за полторы минуты до сирены. Эта шайба помогла гостям перевести встречу в овертайм, когда уже все болельщики на арене приготовились праздновать победу своей команды. Евгений же был самым активным игроком на площадке — за весь матч он нанес больше всех бросков по воротам (шесть) и стал одним из немногих у себя в команде, кто закончил встречу с положительным показателем полезности «+1».
Дополнительное время началось с незасчитанного гола. Кюнхакль отправил шайбу в ворота, въехав в голкипера и затолкав его в площадь ворот. Судьи долго совещались перед объявлением вердикта, хотя на повторе можно было явно увидеть нарушение. В КХЛ в таком моменте и думать бы не стали — сразу бы отменили.
Через несколько минут хозяевам
|Барри Тротц
|Майк Салливан
|Робин Ленер
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|01:40
|Джордан Эберле(Адам Пелеч, Андерс Ли)
|05:42
|Фил Кессел(Брайан Дюмулин, Доминик Симон)
|15:21
|Маркус Петтерссон
|15:46
|Брок Нельсон(Джордан Эберле, Девон Тэйвз)
|25:43
|Фил Кессел
|28:32
|Леонид Комаров
|30:43
|Скотт Мэйфилд
|30:43
|Евгений Малкин
|32:30
|Райан Пулок
|33:41
|Евгений Малкин(Фил Кессел, Джастин Шульц)
|48:34
|Андерс Ли
|52:35
|Ник Ледди(Валттери Филппула, Леонид Комаров)
|53:42
|Брок Нельсон
|53:42
|Крис Летанг
|58:31
|Джастин Шульц(Евгений Малкин, Крис Летанг)
|64:39
|Джош Бэйли(Мэтью Барзал)
Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Ник Ледди (Нью-Йорк Айлендерс)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0