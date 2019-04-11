Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз2
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк АйлендерсОТ4
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
12.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
Фоторепортажи
10«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в ЛЧ
19Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания
10:23 (мск), источник: Sport24

Малкин почти обокрал бывшего тренера Овечкина. Джино мощно открыл плей-офф, но этого было мало

«Питтсбург» в овертайме уступил «Айлендерс».

Наверх
Источник: AP 2019

Рассуждая о сенсациях прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов говорил.

— Хотя наверняка никто не ожидал такого выступления от «Айлендерс», что после потери Тавареса они пробьются в плей-офф. Но у них многоопытные хоккейные гуру работают — Барри Тротц и Лу Ламорелло. Так что ничего удивительного в этом нет.

И действительно, успех команды из Нью-Йорка нельзя назвать случайным. За полгода Барри Тротц сумел сколотить из нее боеспособную единицу, которая может многим в лиге попортить нервы. Большинство игроков «островитян» в этом сезоне стали играть лучше, чем в предыдущие годы. Однако все равно не вериится, что клуб зайдет далеко в плей-офф. «Питтсбург» хоть и переживает не самый простой год, имеет такой огромный кубковый опыт, что, кажется, только на одном нем можем уехать далеко. Старт розыгрыша Кубка Стэнли не дал четкие ответы.

Первый матч получился равным. Несмотря на то, что «Пингвинз» чаще бросали по воротам, хозяева много времени вели в счете. Эберле забил уже на второй минуте встречи, оставшись один на один на пятаке с Мюрреем. Для 28-летнего форварда это шайба стала первой в карьере в плей-офф. В первом периоде соперники еще по разу обменялись голами.

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва «Питтсбург» получил большинство, и Евгений Малкин успешно его реализовал. Русский центрфорвард забил 63-й гол в своей карьере в плей-офф, опередив Бобби Халла по этому показателю.

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде Малкин поучаствовал в голе Шульца, забитым за полторы минуты до сирены. Эта шайба помогла гостям перевести встречу в овертайм, когда уже все болельщики на арене приготовились праздновать победу своей команды. Евгений же был самым активным игроком на площадке — за весь матч он нанес больше всех бросков по воротам (шесть) и стал одним из немногих у себя в команде, кто закончил встречу с положительным показателем полезности «+1».

Дополнительное время началось с незасчитанного гола. Кюнхакль отправил шайбу в ворота, въехав в голкипера и затолкав его в площадь ворот. Судьи долго совещались перед объявлением вердикта, хотя на повторе можно было явно увидеть нарушение. В КХЛ в таком моменте и думать бы не стали — сразу бы отменили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через несколько минут хозяевам все-таки удалось забросить шайбу по правилам (хотя изначально были сомнения, «чистый» ли гол). 29-летний Джош Бэйли забил первый гол в овертайме. Удивительно, но в этом матче, где играло не так много молодежи, многие что-то делали впервые. «Айлендерс» повели в серии, но сомневаться не приходится — «Питтсбург» обязательно еще даст бой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
4:3ОТ
2:1, 0:1, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала11.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Barclays Center
Главные тренеры
Барри ТротцМайк Салливан
Вратари
Робин ЛенерМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
1-й период
01:40Джордан Эберле(Адам Пелеч, Андерс Ли)
05:42Фил Кессел(Брайан Дюмулин, Доминик Симон)
15:21Маркус Петтерссон
15:46Брок Нельсон(Джордан Эберле, Девон Тэйвз)
2-й период
25:43Фил Кессел
28:32Леонид Комаров
30:43Скотт Мэйфилд
30:43Евгений Малкин
32:30Райан Пулок
33:41Евгений Малкин(Фил Кессел, Джастин Шульц)
3-й период
48:34Андерс Ли
52:35Ник Ледди(Валттери Филппула, Леонид Комаров)
53:42Брок Нельсон
53:42Крис Летанг
58:31Джастин Шульц(Евгений Малкин, Крис Летанг)
Овертайм
64:39Джош Бэйли(Мэтью Барзал)
Лучшие игроки матча
Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Ник Ледди (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Одна из самых красивых футболисток мира перешла в самый титулованный клуб России
Ради огненной жены Ковальчук вернулся в НХЛ и пережил кошмарный сезон
Месси расцарапали нос. Больше МЮ не смог против «Барсы» ничего
Роналду забожил в Амстердаме. Но «Аякс» нагло отвозил «Ювентус»
Клуб Панарина и Бобровского шокировал фаворита плей-офф НХЛ
Знарок возвращается в КХЛ. Он возглавит «Спартак»
Россия занимает второе место на командном ЧМ после ритм-танца
Елизавета Туктамышева: императрица фигурного катания (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь