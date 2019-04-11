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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Даллас» благодаря дублю Хейсканена обыграл «Нэшвилл» и повёл в серии

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Даллас Старз» на выезде взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 3:2.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт в середине первого периода открыл защитник хозяев Роман Йози. На экваторе матча Миро Хейсканен восстановил равновесие. На 47-й минуте он оформил дубль, впоследствии преимущество «звёзд» увеличил Матс Цукарелло. Пи Кей Суббэн одну шайбу отыграл, но на большее «хищников» не хватило.

На счету российского нападающего «Далласа» Александра Радулова показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 18.01 на льду (3.07 — в большинстве). Антон Худобин и Валерий Ничушкин участия в матче не принимали.

Нэшвилл Предаторз
2:3
1:0, 0:1, 1:2
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала11.04.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттДжим Монтгомери
Вратари
Пекка Ринне(Пекка Ринне)Бен Бишоп
1-й период
08:51Маттиас Янмарк
12:12Роман Йоси(Райан Эллис, Ник Бонино)
14:13Брайан Бойл
2-й период
23:18Колтон Сиссонс
23:18Бен Бишоп
28:08Йон Клингберг
31:10Колтон Сиссонс
32:37Миро Хейсканен
35:30Роман Полак
37:16Кайл Террис
3-й период
46:10Миро Хейсканен(Йон Клингберг)
50:39Матс Цуккарелло(Бен Лавджой, Джейми Бенн)
53:24Пи. Кей. Суббан(Брайан Бойл, Маттиас Экхольм)
55:08Маттиас Янмарк
Лучшие игроки матча
Миро Хейсканен (Даллас Старз), Матс Цуккарелло (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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