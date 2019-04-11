«Даллас» благодаря дублю Хейсканена обыграл «Нэшвилл» и повёл в серии
В первом матче серии первого раунда
В первом матче серии первого раунда
Счёт в середине первого периода открыл защитник хозяев Роман Йози. На экваторе матча Миро Хейсканен восстановил равновесие. На 47-й минуте он оформил дубль, впоследствии преимущество «звёзд» увеличил Матс Цукарелло. Пи Кей Суббэн одну шайбу отыграл, но на большее «хищников» не хватило.
На счету российского нападающего «Далласа» Александра Радулова показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 2 силовых приёма и
|Питер Лавиолетт
|Джим Монтгомери
|Пекка Ринне(Пекка Ринне)
|Бен Бишоп
|08:51
|Маттиас Янмарк
|12:12
|Роман Йоси(Райан Эллис, Ник Бонино)
|14:13
|Брайан Бойл
|23:18
|Колтон Сиссонс
|23:18
|Бен Бишоп
|28:08
|Йон Клингберг
|31:10
|Колтон Сиссонс
|32:37
|Миро Хейсканен
|35:30
|Роман Полак
|37:16
|Кайл Террис
|46:10
|Миро Хейсканен(Йон Клингберг)
|50:39
|Матс Цуккарелло(Бен Лавджой, Джейми Бенн)
|53:24
|Пи. Кей. Суббан(Брайан Бойл, Маттиас Экхольм)
|55:08
|Маттиас Янмарк
Миро Хейсканен (Даллас Старз), Матс Цуккарелло (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0