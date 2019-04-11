«Даллас» благодаря дублю Хейсканена обыграл «Нэшвилл» и повёл в серии

Счёт в середине первого периода открыл защитник хозяев Роман Йози. На экваторе матча Миро Хейсканен восстановил равновесие. На 47-й минуте он оформил дубль, впоследствии преимущество «звёзд» увеличил Матс Цукарелло. Пи Кей Суббэн одну шайбу отыграл, но на большее «хищников» не хватило.

На счету российского нападающего «Далласа» Александра Радулова показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 18.01 на льду (3.07 — в большинстве). Антон Худобин и Валерий Ничушкин участия в матче не принимали.