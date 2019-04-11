«Сан-Хосе» переиграл «Вегас» и повёл в серии плей-офф
В первом матче серии первого раунда
В первом матче серии первого раунда
Первую шайбу в матче забросил капитан хозяев Джо Павелски, удачно подправив шайбу после броска Брента Бёрнса. В начале второго периода Бёрнс отличился самостоятельно, в этот момент команды играли в формате «три на три». Спустя 45 секунд упрочил перевес «акул» ещё один защитник
Российский форвард «рыцарей» Валентин Зыков участия в игре не принимал. Повторный матч в
|Питер Дебур
|Жерар Галлан
|Мартин Джонс
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|13:35
|Пьер-Эдуард Белльмар
|14:42
|Джо Павелски(Брент Бернс)
|20:20
|Тимо Майер
|25:02
|Бренден Диллон
|25:02
|Джонатан Маршессо
|25:48
|Дерик Энгелланд
|26:25
|Джо Павелски
|26:59
|Брент Бернс(Томаш Хертл, Эрик Карлссон)
|27:44
|Марк-Эдуард Власик(Джо Торнтон, Эвандер Кейн)
|28:32
|Марк Стоун(Пол Штястны, Макс Пачоретти)
|28:55
|Вильям Каррье
|39:42
|Эвандер Кейн(Эрик Карлссон, Густав Нюквист)
|41:33
|Ник Холден
|45:31
|Майкл Хэйли
|45:31
|Пол Штястны
|49:05
|Брэйден Макнэбб
|51:44
|Барклай Гудроу
|55:11
|Кевин Лабанк
|55:26
|Марк Стоун(Ши Теодор, Макс Пачоретти)
|58:11
|Томаш Хертл(Марк-Эдуард Власик, Логан Кутюр)
|59:31
|Эвандер Кейн
|59:31
|Томаш Носек
|59:31
|Райан Ривз
Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)
|22
|Штрафное время
|34
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0