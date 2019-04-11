«Сан-Хосе» переиграл «Вегас» и повёл в серии плей-офф

Первую шайбу в матче забросил капитан хозяев Джо Павелски, удачно подправив шайбу после броска Брента Бёрнса. В начале второго периода Бёрнс отличился самостоятельно, в этот момент команды играли в формате «три на три». Спустя 45 секунд упрочил перевес «акул» ещё один защитник Марк-Эдуар Власик. До перерыва команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Марка Стоуна ответил Эвандер Кейн. В третьем периоде Стоун оформил дубль, а окончательный счёт установил Томаш Гертл.