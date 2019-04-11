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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Джо Павелски потерял несколько зубов, забив ртом в ворота «Вегаса»

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» дома переиграл «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

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Источник: AFP 2019

Счёт в матче был открыт необычным образом. После броска защитника «акул» Брента Бёрнса от синей линии шайба угодила капитану «Шаркс» Джо Павелски точно в рот и срикошетила в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Окровавленный Павелски ушел в раздевалку, но вернулся к началу второго периода с защитной маской у рта. В течение всего матча американский форвард испытывал дискомфорт, постоянно ощупывая маску.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра», — сказал после матча Павелски.

Сан-Хосе Шаркс
5:2
1:0, 3:1, 1:1
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала11.04.2019, 05:30 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурЖерар Галлан
Вратари
Мартин ДжонсМарк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
1-й период
13:35Пьер-Эдуард Белльмар
14:42Джо Павелски(Брент Бернс)
2-й период
20:20Тимо Майер
25:02Бренден Диллон
25:02Джонатан Маршессо
25:48Дерик Энгелланд
26:25Джо Павелски
26:59Брент Бернс(Томаш Хертл, Эрик Карлссон)
27:44Марк-Эдуард Власик(Джо Торнтон, Эвандер Кейн)
28:32Марк Стоун(Пол Штястны, Макс Пачоретти)
28:55Вильям Каррье
39:42Эвандер Кейн(Эрик Карлссон, Густав Нюквист)
3-й период
41:33Ник Холден
45:31Майкл Хэйли
45:31Пол Штястны
49:05Брэйден Макнэбб
51:44Барклай Гудроу
55:11Кевин Лабанк
55:26Марк Стоун(Ши Теодор, Макс Пачоретти)
58:11Томаш Хертл(Марк-Эдуард Власик, Логан Кутюр)
59:31Эвандер Кейн
59:31Томаш Носек
59:31Райан Ривз
Лучшие игроки матча
Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
22Штрафное время34
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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