Джо Павелски потерял несколько зубов, забив ртом в ворота «Вегаса»

Источник: AFP 2019

Счёт в матче был открыт необычным образом. После броска защитника «акул» Брента Бёрнса от синей линии шайба угодила капитану «Шаркс» Джо Павелски точно в рот и срикошетила в ворота.

Окровавленный Павелски ушел в раздевалку, но вернулся к началу второго периода с защитной маской у рта. В течение всего матча американский форвард испытывал дискомфорт, постоянно ощупывая маску.