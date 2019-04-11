Джо Павелски потерял несколько зубов, забив ртом в ворота «Вегаса»
В первом матче серии первого раунда
В первом матче серии первого раунда
Счёт в матче был открыт необычным образом. После броска защитника «акул» Брента Бёрнса от синей линии шайба угодила капитану «Шаркс» Джо Павелски точно в рот и срикошетила в ворота.
Окровавленный Павелски ушел в раздевалку, но вернулся к началу второго периода с защитной маской у рта. В течение всего матча американский форвард испытывал дискомфорт, постоянно ощупывая маску.
«Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра», — сказал после матча Павелски.
|Питер Дебур
|Жерар Галлан
|Мартин Джонс
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|13:35
|Пьер-Эдуард Белльмар
|14:42
|Джо Павелски(Брент Бернс)
|20:20
|Тимо Майер
|25:02
|Бренден Диллон
|25:02
|Джонатан Маршессо
|25:48
|Дерик Энгелланд
|26:25
|Джо Павелски
|26:59
|Брент Бернс(Томаш Хертл, Эрик Карлссон)
|27:44
|Марк-Эдуард Власик(Джо Торнтон, Эвандер Кейн)
|28:32
|Марк Стоун(Пол Штястны, Макс Пачоретти)
|28:55
|Вильям Каррье
|39:42
|Эвандер Кейн(Эрик Карлссон, Густав Нюквист)
|41:33
|Ник Холден
|45:31
|Майкл Хэйли
|45:31
|Пол Штястны
|49:05
|Брэйден Макнэбб
|51:44
|Барклай Гудроу
|55:11
|Кевин Лабанк
|55:26
|Марк Стоун(Ши Теодор, Макс Пачоретти)
|58:11
|Томаш Хертл(Марк-Эдуард Власик, Логан Кутюр)
|59:31
|Эвандер Кейн
|59:31
|Томаш Носек
|59:31
|Райан Ривз
Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)
|22
|Штрафное время
|34
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0