«Бостон» уступил «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
ТАСС, 12 апреля. «Бостон» проиграл «Торонто» в первом домашнем матче первого раунда
ТАСС, 12 апреля. «Бостон» проиграл «Торонто» в первом домашнем матче первого раунда
В составе победителей дублем отметился Митчелл Марнер (17-я и 23-я минуты). По одной шайбе на свой счет записали Уильям Нюландер (39) и Джон Таварес (59). У проигравших отличился Патрис Бержерон (10).
Защитник «Торонто» Никита Зайцев очков не набрал, но смог заблокировать три броска и сделать один силовой прием. Лучшим игроком матча стал Марнер (2+0). Второй звездой встречи был признан голкипер гостей Фредерик Андерсен (37 сейвов), третьей — Бержерон (1+0).
«Торонто» повел в серии со счетом 1−0. Следующая встреча пройдет в Бостоне 14 апреля.
|Брюс Кэссиди
|Майк Бэбкок
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Фредерик Андерсен
|08:55
|Вильям Нюландер
|09:31
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Тори Краг)
|16:44
|Митчелл Марнер(Джейк Маззин, Джон Таварес)
|22:16
|Каспери Капанен
|22:47
|Митчелл Марнер
|38:25
|Вильям Нюландер(Назем Кадри, Патрик Марло)
|51:45
|Здено Хара
|58:41
|Джон Таварес
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Патрис Бержерон (Бостон Брюинз)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1