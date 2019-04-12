«Бостон» уступил «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

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В составе победителей дублем отметился Митчелл Марнер (17-я и 23-я минуты). По одной шайбе на свой счет записали Уильям Нюландер (39) и Джон Таварес (59). У проигравших отличился Патрис Бержерон (10).

Защитник «Торонто» Никита Зайцев очков не набрал, но смог заблокировать три броска и сделать один силовой прием. Лучшим игроком матча стал Марнер (2+0). Второй звездой встречи был признан голкипер гостей Фредерик Андерсен (37 сейвов), третьей — Бержерон (1+0).

«Торонто» повел в серии со счетом 1−0. Следующая встреча пройдет в Бостоне 14 апреля.