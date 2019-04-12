Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз4
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон Кэпиталз4
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз1
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
18Алина Загитова вернулась в Россию после чемпионата мира
19Игорь Акинфеев: легенде № 35 — 33!
09:13 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» уступил «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 12 апреля. «Бостон» проиграл «Торонто» в первом домашнем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:4.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В составе победителей дублем отметился Митчелл Марнер (17-я и 23-я минуты). По одной шайбе на свой счет записали Уильям Нюландер (39) и Джон Таварес (59). У проигравших отличился Патрис Бержерон (10).

Защитник «Торонто» Никита Зайцев очков не набрал, но смог заблокировать три броска и сделать один силовой прием. Лучшим игроком матча стал Марнер (2+0). Второй звездой встречи был признан голкипер гостей Фредерик Андерсен (37 сейвов), третьей — Бержерон (1+0).

«Торонто» повел в серии со счетом 1−0. Следующая встреча пройдет в Бостоне 14 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Бостон Брюинз
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала12.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиМайк Бэбкок
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Фредерик Андерсен
1-й период
08:55Вильям Нюландер
09:31Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Тори Краг)
16:44Митчелл Марнер(Джейк Маззин, Джон Таварес)
2-й период
22:16Каспери Капанен
22:47Митчелл Марнер
38:25Вильям Нюландер(Назем Кадри, Патрик Марло)
3-й период
51:45Здено Хара
58:41Джон Таварес
Лучшие игроки матча
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Патрис Бержерон (Бостон Брюинз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Матч "Спартак" и ЦСКА: избит болельщик и задержаны 182 человека
Олимпийский чемпион по вольной борьбе объяснил, когда он может применить силу
Обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Каролину»
Восемь игроков НХЛ вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
«Арсенал» обыграл «Наполи» в первом матче четвертьфинала ЛЕ
«Калгари» разгромил «Колорадо» в матче розыгрыша Кубка Стэнли
Конец эпохи. Билялетдинов покинул пост наставника ХК «Ак Барс»
Определился соперник россиянок в полуфинале ЧМ по хоккею
«Тоттенхэм» потерял Кейна после матча с «Манчестер Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь