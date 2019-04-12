Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Каролину» в первом матче плей-офф

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бэкстрём (10-я и 14-я минуты), Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60). У «Каролины» первые в карьере голы в плей-офф на свой счет записал российский форвард Андрей Свечников, отметившийся дублем (46, 48).

В матче приняли участие защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон»), а также нападающий Евгений Кузнецов («Вашингтон»). Орлов очков во встрече не набрал, Кузнецов же отметился результативной передачей. Лучшим игроком матча стал Бэкстрём (2+0). Второй звездой был признан Свечников (2+0), третьей — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (0+3).

Столичный клуб повел в серии со счетом 1−0. Вторая встреча вновь пройдет в Вашингтоне. Она состоится 13 апреля, начало — 22:00 мск.