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09:22 (мск), источник: ТАСС

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Каролину» в первом матче плей-офф

ТАСС, 12 апреля. «Вашингтон» оказался сильнее «Каролины» со счетом 4:2 в первом домашнем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Столичный клуб на данный момент является действующим обладателем Кубка Стэнли.

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фотографий
25
фотографий

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бэкстрём (10-я и 14-я минуты), Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60). У «Каролины» первые в карьере голы в плей-офф на свой счет записал российский форвард Андрей Свечников, отметившийся дублем (46, 48).

В матче приняли участие защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон»), а также нападающий Евгений Кузнецов («Вашингтон»). Орлов очков во встрече не набрал, Кузнецов же отметился результативной передачей. Лучшим игроком матча стал Бэкстрём (2+0). Второй звездой был признан Свечников (2+0), третьей — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (0+3).

Столичный клуб повел в серии со счетом 1−0. Вторая встреча вновь пройдет в Вашингтоне. Она состоится 13 апреля, начало — 22:00 мск.

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Вашингтон Кэпиталз
4:2
3:0, 0:0, 1:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала12.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек(Петр Мразек)
1-й период
09:58Никлас II Бэкстрем(Брукс Орпик, Джон Карлсон)
12:32Джастин Фольк
13:10Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
16:31Майкл Ферланд
18:05Александр Овечкин(Том Уилсон, Джон Карлсон)
2-й период
21:46Андрей Свечников
24:07Командный штраф
33:05Джастин Уильямс
3-й период
45:07Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Лукас Валлмарк)
47:26Андрей Свечников(Джастин Фольк, Лукас Валлмарк)
51:14Якуб Врана
56:29Ти. Джей. Оши
59:23Ларс Эллер
Лучшие игроки матча
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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