Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Каролину» в первом матче плей-офф
ТАСС, 12 апреля. «Вашингтон» оказался сильнее «Каролины» со счетом 4:2 в первом домашнем матче
ТАСС, 12 апреля. «Вашингтон» оказался сильнее «Каролины» со счетом 4:2 в первом домашнем матче
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бэкстрём (10-я и 14-я минуты), Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60). У «Каролины» первые в карьере голы в
В матче приняли участие защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон»), а также нападающий Евгений Кузнецов («Вашингтон»). Орлов очков во встрече не набрал, Кузнецов же отметился результативной передачей. Лучшим игроком матча стал Бэкстрём (2+0). Второй звездой был признан Свечников (2+0), третьей — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (0+3).
Столичный клуб повел в серии со счетом 1−0. Вторая встреча вновь пройдет в Вашингтоне. Она состоится 13 апреля, начало — 22:00 мск.
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек(Петр Мразек)
|09:58
|Никлас II Бэкстрем(Брукс Орпик, Джон Карлсон)
|12:32
|Джастин Фольк
|13:10
|Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
|16:31
|Майкл Ферланд
|18:05
|Александр Овечкин(Том Уилсон, Джон Карлсон)
|21:46
|Андрей Свечников
|24:07
|Командный штраф
|33:05
|Джастин Уильямс
|45:07
|Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Лукас Валлмарк)
|47:26
|Андрей Свечников(Джастин Фольк, Лукас Валлмарк)
|51:14
|Якуб Врана
|56:29
|Ти. Джей. Оши
|59:23
|Ларс Эллер
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0