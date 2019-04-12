Овечкин вышел на 27-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

«Вашингтон» в четверг со счетом 4:2 победил «Каролину» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли, а Овечкин забросил третью шайбу своей команды. Для россиянина этот гол стал 62-м в плей-офф НХЛ в карьере, и он догнал по этому показателю Халла.