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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин вышел на 27-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал канадца Бобби Халла, занимающего 27-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ за всю историю.

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«Вашингтон» в четверг со счетом 4:2 победил «Каролину» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли, а Овечкин забросил третью шайбу своей команды. Для россиянина этот гол стал 62-м в плей-офф НХЛ в карьере, и он догнал по этому показателю Халла.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, оформивший дубль в прошедшем матче, стал самым молодым игроком (19 лет 16 дней), который забросил не менее двух шайб в одной игре плей-офф НХЛ, со времен литовца Дайнюса Зубруса (18 лет 329 дней в 1997 году).

Вашингтон Кэпиталз
4:2
3:0, 0:0, 1:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала12.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек(Петр Мразек)
1-й период
09:58Никлас II Бэкстрем(Брукс Орпик, Джон Карлсон)
12:32Джастин Фольк
13:10Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
16:31Майкл Ферланд
18:05Александр Овечкин(Том Уилсон, Джон Карлсон)
2-й период
21:46Андрей Свечников
24:07Командный штраф
33:05Джастин Уильямс
3-й период
45:07Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Лукас Валлмарк)
47:26Андрей Свечников(Джастин Фольк, Лукас Валлмарк)
51:14Якуб Врана
56:29Ти. Джей. Оши
59:23Ларс Эллер
Лучшие игроки матча
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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