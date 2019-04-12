Овечкин вышел на 27-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал канадца Бобби Халла, занимающего 27-е место в списке лучших снайперов
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал канадца Бобби Халла, занимающего 27-е место в списке лучших снайперов
«Вашингтон» в четверг со счетом 4:2 победил «Каролину» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли, а Овечкин забросил третью шайбу своей команды. Для россиянина этот гол стал 62-м в
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, оформивший дубль в прошедшем матче, стал самым молодым игроком (19 лет 16 дней), который забросил не менее двух шайб в одной игре
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек(Петр Мразек)
|09:58
|Никлас II Бэкстрем(Брукс Орпик, Джон Карлсон)
|12:32
|Джастин Фольк
|13:10
|Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
|16:31
|Майкл Ферланд
|18:05
|Александр Овечкин(Том Уилсон, Джон Карлсон)
|21:46
|Андрей Свечников
|24:07
|Командный штраф
|33:05
|Джастин Уильямс
|45:07
|Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Лукас Валлмарк)
|47:26
|Андрей Свечников(Джастин Фольк, Лукас Валлмарк)
|51:14
|Якуб Врана
|56:29
|Ти. Джей. Оши
|59:23
|Ларс Эллер
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0