«Калгари» всухую обыграл «Колорадо» в матче розыгрыша Кубка Стэнли

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Мэнджапани (35-я минута), Мэттью Ткачук (39, 57:15) и Микаэль Бэклунд (57:01). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов участие в матче не принимал. Защитник команды гостей Никита Задоров провел на площадке 20 минут 10 секунд, но результативными действиями не отметился.