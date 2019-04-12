«Калгари» всухую обыграл «Колорадо» в матче розыгрыша Кубка Стэнли
ТАСС, 12 апреля. «Калгари» одержал победу над «Колорадо» в домашнем матче первого раунда
ТАСС, 12 апреля. «Калгари» одержал победу над «Колорадо» в домашнем матче первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Мэнджапани (35-я минута), Мэттью Ткачук (39, 57:15) и Микаэль Бэклунд (57:01). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов участие в матче не принимал. Защитник команды гостей Никита Задоров провел на площадке 20 минут 10 секунд, но результативными действиями не отметился.
Лучшим игроком матча стал голкипер «Калгари» Майк Смит (26 сейвов). Второй звездой был признан Ткачук (2+0), третьей — Мэнджапани (1+0).
«Калгари» вышел вперед в серии со счетом 1−0. Следующая встреча состоится 14 апреля на площадке лидера противостояния.
|Билл Питерс
|Джаред Беднар
|Майк Смит
|Филипп Грубауэр(Филипп Грубауэр)
|06:38
|Эрик Джонсон
|11:02
|Микаэль Баклунд
|15:58
|Ноа Хэнифин
|20:49
|Ти. Джей. Броди
|30:05
|Карл Седерберг
|34:25
|Эндрю Манджапане
|38:37
|Патрик Немет
|38:58
|Мэттью Ткачак(Марк Джиордано, Элиас Линдхольм)
|45:08
|Оскар Фантенберг
|56:36
|Никита Задоров
|57:01
|Микаэль Баклунд(Сэм Беннетт, Расмус Андерссон)
|57:15
|Мэттью Ткачак(Майк Смит)
|58:05
|Трэвис Хэмоник
|58:05
|Мэттью Колверт
|59:52
|Габриэль Ландескуг
Майк Смит (Калгари Флэймз), Мэттью Ткачак (Калгари Флэймз), Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз)
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0