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09:27 (мск), источник: ТАСС

«Калгари» всухую обыграл «Колорадо» в матче розыгрыша Кубка Стэнли

ТАСС, 12 апреля. «Калгари» одержал победу над «Колорадо» в домашнем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

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14
фотографий

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Мэнджапани (35-я минута), Мэттью Ткачук (39, 57:15) и Микаэль Бэклунд (57:01). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов участие в матче не принимал. Защитник команды гостей Никита Задоров провел на площадке 20 минут 10 секунд, но результативными действиями не отметился.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Калгари» Майк Смит (26 сейвов). Второй звездой был признан Ткачук (2+0), третьей — Мэнджапани (1+0).

«Калгари» вышел вперед в серии со счетом 1−0. Следующая встреча состоится 14 апреля на площадке лидера противостояния.

Во время загрузки произошла ошибка.
Калгари Флэймз
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала12.04.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсДжаред Беднар
Вратари
Майк СмитФилипп Грубауэр(Филипп Грубауэр)
1-й период
06:38Эрик Джонсон
11:02Микаэль Баклунд
15:58Ноа Хэнифин
2-й период
20:49Ти. Джей. Броди
30:05Карл Седерберг
34:25Эндрю Манджапане
38:37Патрик Немет
38:58Мэттью Ткачак(Марк Джиордано, Элиас Линдхольм)
3-й период
45:08Оскар Фантенберг
56:36Никита Задоров
57:01Микаэль Баклунд(Сэм Беннетт, Расмус Андерссон)
57:15Мэттью Ткачак(Майк Смит)
58:05Трэвис Хэмоник
58:05Мэттью Колверт
59:52Габриэль Ландескуг
Лучшие игроки матча
Майк Смит (Калгари Флэймз), Мэттью Ткачак (Калгари Флэймз), Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз)
Статистика
10Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
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