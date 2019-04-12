Тренер «Вегаса» надеется, что Гусев сможет присоединиться к команде в плей-офф НХЛ
ТАСС, 12 апреля. Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан рассчитывает, что российский форвард Никита Гусев сможет сыграть за команду в матчах
ТАСС, 12 апреля. Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан рассчитывает, что российский форвард Никита Гусев сможет сыграть за команду в матчах
Ранее сообщалось, что Гусев может досрочно расторгнуть контракт со СКА, который заканчивается 30 апреля, и сыграть в
В стартовом матче серии первого раунда
«Я не очень много знаю о Гусеве, Джордж Макфи (генеральный менеджер “Вегаса” — прим. ТАСС) упомянул сегодня о таком варианте, — сказал Галлан. — Если это произойдет, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что он присоединится к нам, проведет несколько тренировок, но я понятия не имею, во что это выльется».
26-летний россиянин в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал самым результативным игроком, набрав 82 очка (17 шайб + 65 передач). В
Гусев был задрафтован «Тампой» в 2012 году под общим 202-м номером, «Вегас» получил права на россиянина в 2017 году после обмена.