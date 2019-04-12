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10:08 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Вегаса» надеется, что Гусев сможет присоединиться к команде в плей-офф НХЛ

ТАСС, 12 апреля. Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан рассчитывает, что российский форвард Никита Гусев сможет сыграть за команду в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова тренера приводит пресс-служба НХЛ.

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Ранее сообщалось, что Гусев может досрочно расторгнуть контракт со СКА, который заканчивается 30 апреля, и сыграть в плей-офф за «Вегас», которому принадлежат права на игрока в НХЛ.

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В стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вегас» уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:5.

«Я не очень много знаю о Гусеве, Джордж Макфи (генеральный менеджер “Вегаса” — прим. ТАСС) упомянул сегодня о таком варианте, — сказал Галлан. — Если это произойдет, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что он присоединится к нам, проведет несколько тренировок, но я понятия не имею, во что это выльется».

26-летний россиянин в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал самым результативным игроком, набрав 82 очка (17 шайб + 65 передач). В плей-офф СКА дошел до полуфинала, уступив ЦСКА в серии со счетом 3−4.

Гусев был задрафтован «Тампой» в 2012 году под общим 202-м номером, «Вегас» получил права на россиянина в 2017 году после обмена.

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