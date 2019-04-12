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11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин стал третьим среди бомбардиров-россиян в истории плей-офф НХЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин единолично занял третье место в списке лучших российских бомбардиров в плей-офф НХЛ за всю историю лиги.

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«Вашингтон» в четверг со счетом 4:2 победил «Каролину» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли, а Овечкин забросил третью шайбу своей команды. В активе форварда «Кэпиталз» стало 118 очков (62 шайбы + 56 передач) в плей-офф НХЛ в карьере, и он обошел по этому показателю бывшего защитника «Далласа» и «Рейнджерс» Сергея Зубова, на счету которого осталось 117 баллов (24+93).

Лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ среди россиян является экс-форвард «Детройта» Сергей Федоров, набравший за карьеру 176 очков (52+124). Второе место занимает нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, в активе которого 167 очков (63+104).

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