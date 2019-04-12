Овечкин стал третьим среди бомбардиров-россиян в истории плей-офф НХЛ
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин единолично занял третье место в списке лучших российских бомбардиров в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин единолично занял третье место в списке лучших российских бомбардиров в
«Вашингтон» в четверг со счетом 4:2 победил «Каролину» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли, а Овечкин забросил третью шайбу своей команды. В активе форварда «Кэпиталз» стало 118 очков (62 шайбы + 56 передач) в
Лучшим бомбардиром в