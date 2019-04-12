Овечкин стал третьим среди бомбардиров-россиян в истории плей-офф НХЛ

«Вашингтон» в четверг со счетом 4:2 победил «Каролину» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли, а Овечкин забросил третью шайбу своей команды. В активе форварда «Кэпиталз» стало 118 очков (62 шайбы + 56 передач) в плей-офф НХЛ в карьере, и он обошел по этому показателю бывшего защитника «Далласа» и «Рейнджерс» Сергея Зубова, на счету которого осталось 117 баллов (24+93).