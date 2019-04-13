«Тампа» — в нокдауне! Кучеров сорвался, и его изгнали со льда
«Коламбус» уверенно обыграл «Тампу» и сенсационно повел в серии 2−0.
«Коламбус» уверенно обыграл «Тампу» и сенсационно повел в серии 2−0.
В наэлектризованной атмосфере Amalie Arena беснующихся болельщиков призывали стать громом для своих «молний». В толпе вряд ли оставались сомневающиеся, что сегодня «Тампа» сделает первый законный шаг к Кубку Стэнли, но на деле все грандиозные планы разбились о бронированную оборону и блестящую реализацию «Джекетс». Джон Торторелла явно задался целью отправить в досрочный отпуск команду, с которой брал Кубок Стэнли. Наставник блестяще изучил соперника и зажигательными речами донес до них верный настрой. Пару дней назад его парни уже нащупали слабые места и поняли, как побеждать лидера сезона. Сегодня они оказались в более комфортных условиях с самого начала. Не было смысла было атаковать без оглядки, и даже намека на ошибку нельзя было допустить, а за чужие огрехи требовалось быстро наказывать.
Первые же 12 минут ввели трибуны в настоящее оцепенение, почти как итог первой игры. В каждое единоборство гости ввязывались с удовольствием, а «Болтс» вели себя слишком самоуверенно и вскоре поплатились. Все началось с форчека, когда Дюшен словно коршун налетел на Миллера, а Чернак и Макдона спокойно зрители наблюдали, как Аткинсон спокойно обыгрывал Василевского в ближнем бою. А затем быстро реализовали первое совсем необязательное удаления Палата. В большинстве «Джекетс» молниеносно перемещали шайбу. В итоге Макдона заскринил собственного кипера в момент, когда Зак Веренски точно выстрелил от синей линии.
Все 9 голов «Мундиров» в этой серии забили разные хоккеисты, и это подтверждает, что в схеме Тортореллы опасность исходит от каждого игрока. Мэтт Дюшен прекрасно влился в команду и готов к любым задачам, словно универсальный солдат. Нападающий был лучшим на точке, а после перерыва самостоятельно переиграл Василевского в ближнем бою, забросив свою первую шайбу в
Насколько нужно отчаяться, чтобы сбросить краги на лед уже в первом периоде? На этот вопрос вряд ли ответит один из лидеров «Тампы» Брэйден Пойнт, который набросился на Веренски в порыве встряхнуть свою команду в тяжелую пору. Драка получилась быстрой и зрелищной. После нескольких ударов форвард уложил оппонента на лопатки. Помимо мордобоя у защитника «Коламбуса» получалось сегодня почти все, а драка стала первой в
Самая мощная атака регулярки не могла забить Сергею Бобровскому более четырех периодов кряду. Российский кипер действовал прекрасно, но и его партнеры буквально обезоруживали противников, стоило появиться намеку на опасность. На пятак шайба вообще не попадала или исчезала оттуда во мгновение ока. Лидеров «Болтс» жестко встречали в чужой зоне, и те практически не могли вздохнуть спокойно. Чтобы выбраться из ямы, «Лайтнинг» перепробовали все, а чаще всего — трюк «отдай Кучерову, и он
В «Тампе» вряд ли найдут
|Джон Купер
|Джон Торторелла
|Андрей Василевский
|Сергей Бобровский
|05:15
|Кэм Аткинсон(Мэтт Дюшен)
|07:08
|Адам Эрне
|11:40
|Ондржей Палат
|11:44
|Зак Веренски(Мэтт Дюшен)
|15:11
|Брэйден Пойнт
|15:11
|Зак Веренски
|20:30
|Алекс Киллорн
|21:28
|Мэтт Дюшен(Артемий Панарин, Зак Веренски)
|24:21
|Командный штраф
|45:00
|Михаил Сергачев(Джей.Ти. Миллер, Эрик Чернак)
|45:51
|Ник Фолиньо
|49:06
|Райли Нэш(Бун Дженнер)
|52:15
|Артемий Панарин(Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд)
|55:34
|Никита Кучеров
|55:34
|Никита Кучеров
|55:34
|Никита Кучеров
|55:34
|Виктор Хедман
|55:34
|Джош Андерсон
|55:34
|Джош Андерсон
Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс), Зак Веренски (Коламбус Блю Джэкетс), Райли Нэш (Коламбус Блю Джэкетс)
|38
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0