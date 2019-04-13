«Тампа» — в нокдауне! Кучеров сорвался, и его изгнали со льда

Источник: Спорт-Экспресс

Сюрприз

В наэлектризованной атмосфере Amalie Arena беснующихся болельщиков призывали стать громом для своих «молний». В толпе вряд ли оставались сомневающиеся, что сегодня «Тампа» сделает первый законный шаг к Кубку Стэнли, но на деле все грандиозные планы разбились о бронированную оборону и блестящую реализацию «Джекетс». Джон Торторелла явно задался целью отправить в досрочный отпуск команду, с которой брал Кубок Стэнли. Наставник блестяще изучил соперника и зажигательными речами донес до них верный настрой. Пару дней назад его парни уже нащупали слабые места и поняли, как побеждать лидера сезона. Сегодня они оказались в более комфортных условиях с самого начала. Не было смысла было атаковать без оглядки, и даже намека на ошибку нельзя было допустить, а за чужие огрехи требовалось быстро наказывать.

Первые же 12 минут ввели трибуны в настоящее оцепенение, почти как итог первой игры. В каждое единоборство гости ввязывались с удовольствием, а «Болтс» вели себя слишком самоуверенно и вскоре поплатились. Все началось с форчека, когда Дюшен словно коршун налетел на Миллера, а Чернак и Макдона спокойно зрители наблюдали, как Аткинсон спокойно обыгрывал Василевского в ближнем бою. А затем быстро реализовали первое совсем необязательное удаления Палата. В большинстве «Джекетс» молниеносно перемещали шайбу. В итоге Макдона заскринил собственного кипера в момент, когда Зак Веренски точно выстрелил от синей линии.

Все 9 голов «Мундиров» в этой серии забили разные хоккеисты, и это подтверждает, что в схеме Тортореллы опасность исходит от каждого игрока. Мэтт Дюшен прекрасно влился в команду и готов к любым задачам, словно универсальный солдат. Нападающий был лучшим на точке, а после перерыва самостоятельно переиграл Василевского в ближнем бою, забросив свою первую шайбу в плей-офф. Лучше всего у него получались передачи — сегодня он раздал три результативные и расчерчивал как заправский чертежник. Последней комбинацией, которую завершил Панарин, можно любоваться бесконечно.

Хет-трик Горди Хоу

Насколько нужно отчаяться, чтобы сбросить краги на лед уже в первом периоде? На этот вопрос вряд ли ответит один из лидеров «Тампы» Брэйден Пойнт, который набросился на Веренски в порыве встряхнуть свою команду в тяжелую пору. Драка получилась быстрой и зрелищной. После нескольких ударов форвард уложил оппонента на лопатки. Помимо мордобоя у защитника «Коламбуса» получалось сегодня почти все, а драка стала первой в плей-офф из истории клуба из Огайо. Во втором периоде Зак ассистировал Дюшену и оформил полноценный хет-трик Горди Хоу.

Засуха

Самая мощная атака регулярки не могла забить Сергею Бобровскому более четырех периодов кряду. Российский кипер действовал прекрасно, но и его партнеры буквально обезоруживали противников, стоило появиться намеку на опасность. На пятак шайба вообще не попадала или исчезала оттуда во мгновение ока. Лидеров «Болтс» жестко встречали в чужой зоне, и те практически не могли вздохнуть спокойно. Чтобы выбраться из ямы, «Лайтнинг» перепробовали все, а чаще всего — трюк «отдай Кучерову, и он что-нибудь придумает», но это совсем не работало. Джон Купер выглядел абсолютно потерянным и уже понял, что визави переиграл его по всем статьям, однако тренер «Лайтнинг» продолжал перемешивать тройки. В поиске рабочего сочетания он воссоединил Кучерова со Стэмкосом, но дуэт лидеров закончил матч безрезультатно. Точнее, россиянин отличился в отрицательном контексте — он не сдержал эмоций и впечатал в борт стоявшего на коленях Нутиваару, за что был изгнан в раздевалку за пять минут до сирены.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e2yX0-2ANAo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Тампе» вряд ли найдут что-то позитивное в сегодняшней игре. Все же хорошо, что голевой засухе, длившейся почти сто минут, пришел конец при непосредственном участии нашего легионера. Михаил Сергачев старался больше своих партнеров, и только он сегодня пробил Бобровского, как только увидел просвет в насыщенной обороне «Коламбуса» чаще них попадал по воротам, поэтому наверняка получит больше игрового времени в следующих матчах.