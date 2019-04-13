Бывший тренер Овечкина хочет отправить Малкина на каникулы. Русский гигант сам ему в этом помогает
«Айлендерс» впервые за 36 лет ведут в серии 2−0.
«Айлендерс» впервые за 36 лет ведут в серии 2−0.
В первом матче серии «Айлендерс» — «Питтсбург» нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забил гол, отдал результативный пас и стал одним из главных «виновников» того, что его команда дожила до овертайма. Правда, в дополнительно время «Нью-Йорку» хватило всего пять минут, чтобы добиться своего и повести в серии. Но Джино, вроде бы, подтвердил слова главного тренера «Пенс» Майка Салливана, который перед стартом
«Он очень многого от себя ждёт. И мы многого ждём от него. Я считаю, что Малкин прибавляет и двигается в правильном направлении. Ему не повезло — он получил травму, когда дела у него складывались очень успешно. Перед
Игра номер два началась для Малкина не так удачно — 4 из стартовых 20 минут Евгений провел в штрафном боксе. В обоих удалениях россиянина была виновата клюшка — сначала он задержал ей соперника, а затем опасно сыграл на недозволенной высоте. В первом периоде судьи вообще были суровы и выписали шесть малых штрафов, а в самом начале второго добавили к ним еще два. Ну, а как только арбитры позволили соперникам поиграть в равных составах, те начали забивать. Счет открыл «Питтсбург» и его российский форвард снова принял в этом самое деятельное участие. Малкин подобрал шайбу в средней зоне, снес с ног соперника и отдал пас на защитника Эрика Гудбрэнсона — 1:0.
Увы, лидерство «Пингвинз» продолжалось очень недолго. Всего через 3 минуты хозяева провели классную контратаку — завершать этот выпад голом должен был Мэтью Барзэл, но он доверил эту миссию Энтони Бовилье, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам с расстояния в метр.
А в середине третьего периода Малкин превратился в антигероя матча. Джино обрезался в средней зоне, Барзэл поделился шайбой с Джорданом Эберле, а тот продемонстрировал
Закончилось все очень логично — «Айлендерс»
«Островитяне» впервые за 36 лет ведут в
|Барри Тротц
|Майк Салливан
|Робин Ленер
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|05:51
|Евгений Малкин
|08:23
|Леонид Комаров
|08:23
|Евгений Малкин
|13:38
|Джек Джонсон
|15:47
|Джек Джонсон
|16:52
|Андерс Ли
|23:25
|Сидни Кросби
|24:31
|Эрик Гудбрэнсон
|30:36
|Эрик Гудбрэнсон(Евгений Малкин)
|33:25
|Энтони Бовилье(Мэтью Барзал, Джордан Эберле)
|33:25
|Мэтью Барзал
|33:25
|Мэтью Барзал
|33:25
|Маркус Петтерссон
|47:54
|Джордан Эберле(Мэтью Барзал, Джонни Бойчак)
|49:50
|Патрик Хернквист
|51:38
|Джош Бэйли(Андерс Ли, Девон Тэйвз)
Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс), Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс)
|8
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0