Бывший тренер Овечкина хочет отправить Малкина на каникулы. Русский гигант сам ему в этом помогает

Источник: AP 2019

В первом матче серии «Айлендерс» — «Питтсбург» нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забил гол, отдал результативный пас и стал одним из главных «виновников» того, что его команда дожила до овертайма. Правда, в дополнительно время «Нью-Йорку» хватило всего пять минут, чтобы добиться своего и повести в серии. Но Джино, вроде бы, подтвердил слова главного тренера «Пенс» Майка Салливана, который перед стартом плей-офф обещал, что в кубковых матчах русский гигант будет в порядке.

«Он очень многого от себя ждёт. И мы многого ждём от него. Я считаю, что Малкин прибавляет и двигается в правильном направлении. Ему не повезло — он получил травму, когда дела у него складывались очень успешно. Перед плей-офф он успел провести пару матчей. Это поможет ему. Он рад, что мы в плей-офф, потому что у него есть шанс проявить себя в этих играх. Он элитный хоккеист и способен решить исход матча. Думаю, что плей-офф он проведёт на высочайшем уровне», — говорил Салливан в начале этой недели (Официальный сайт НХЛ).

Игра номер два началась для Малкина не так удачно — 4 из стартовых 20 минут Евгений провел в штрафном боксе. В обоих удалениях россиянина была виновата клюшка — сначала он задержал ей соперника, а затем опасно сыграл на недозволенной высоте. В первом периоде судьи вообще были суровы и выписали шесть малых штрафов, а в самом начале второго добавили к ним еще два. Ну, а как только арбитры позволили соперникам поиграть в равных составах, те начали забивать. Счет открыл «Питтсбург» и его российский форвард снова принял в этом самое деятельное участие. Малкин подобрал шайбу в средней зоне, снес с ног соперника и отдал пас на защитника Эрика Гудбрэнсона — 1:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uAGnZg_mtPs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, лидерство «Пингвинз» продолжалось очень недолго. Всего через 3 минуты хозяева провели классную контратаку — завершать этот выпад голом должен был Мэтью Барзэл, но он доверил эту миссию Энтони Бовилье, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам с расстояния в метр.

А в середине третьего периода Малкин превратился в антигероя матча. Джино обрезался в средней зоне, Барзэл поделился шайбой с Джорданом Эберле, а тот продемонстрировал какую-то нереальную работу рук — кажется, Мэтт Мюррей вообще не понял, что произошло.

Закончилось все очень логично — «Айлендерс» все-таки наказали соперника за очередное удаление. Патрик Хорнквист со скамейки штрафников наблюдал, как Джош Бэйли подбирает шайбу под воротами «Пенс» и укладывает ее в сетку.

«Островитяне» впервые за 36 лет ведут в плей-офф со счетом 2−0. Весной 1983-го они также стартовали в финальной серии с «Эдмонтоном» и в итоге прикончили «Нефтяников» в четырех матчах. Никто не удивится, если бывший тренер Александра Овечкина Барри Тротц сможет провернуть подобный трюк с «Пингвинами». Евгений Малкин и его партнеры — в двух шагах от каникул. Или, в случае вылета «Питтсбурга» Джино рванет на чемпионат мира? Ответ на этот вопрос, мы, возможно, узнаем совсем скоро.