«Сент-Луис» повторно на выезде обыграл «Виннипег» и повёл в серии 2−0

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a1GXeUei1yA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист, вскоре Блейк Уилер восстановил равновесие. Во втором периоде команды провели по две результативные атаки. У «Виннипега» отличились Патрик Лайне и Марк Шайфли, у «блюзменов» — Патрик Марун и оформивший дубль Сундквист. Победу «Сент-Луису» принёс Райан О’Райлли.

На счету Владимира Тарасенко 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 18.03 на льду (4.12 — в большинстве). У Ивана Барбашёва показатель полезности «+1», бросок и силовой приём за 11.38. У Дмитрия Куликова бросок и 3 силовых приёма за 13.44.