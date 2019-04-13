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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» повторно на выезде обыграл «Виннипег» и повёл в серии 2−0

Во втором матче серии первого раунда «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Виннипег Джетс» — 4:3.

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Счёт на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист, вскоре Блейк Уилер восстановил равновесие. Во втором периоде команды провели по две результативные атаки. У «Виннипега» отличились Патрик Лайне и Марк Шайфли, у «блюзменов» — Патрик Марун и оформивший дубль Сундквист. Победу «Сент-Луису» принёс Райан О’Райлли.

На счету Владимира Тарасенко 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 18.03 на льду (4.12 — в большинстве). У Ивана Барбашёва показатель полезности «+1», бросок и силовой приём за 11.38. У Дмитрия Куликова бросок и 3 силовых приёма за 13.44.

«Музыканты» повели в серии 2−0. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 15 апреля, начало — в 02:30 мск.

Виннипег Джетс
3:4
1:1, 2:2, 0:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала13.04.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисКрэйг Беруби
Вратари
Коннор ХеллебайкДжордан Биннингтон
1-й период
03:58Райан О`Райлли
04:55Марк Шайфли
05:23Оскар Сундквист(Джейден Шворц, Джей Боумистер)
07:58Марк Шайфли
09:41Эндрю Копп
12:01Блэйк Уилер(Марк Шайфли, Эндрю Копп)
2-й период
22:30Роберт Бортуццо
22:49Патрик Лайне(Дастин Бафлин, Блэйк Уилер)
26:42Патрик Марун(Роберт Томас, Алекс Пьетранджело)
29:50Оскар Сундквист(Дэвид Перрон, Джоэль Эдмундсон)
38:33Роберт Томас
38:55Марк Шайфли(Кайл Коннор, Дастин Бафлин)
3-й период
43:46Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Колтон Парэйко)
45:11Тайлер Майерс
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег Джетс
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