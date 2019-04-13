«Вегас» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе»

В составе победителей шайбы забросили Коди Икин (1-я минута), Колин Миллер (5), Макс Пачиоретти (7), Марк Стоун (22) и Уильям Карлссон (48). У проигравших отличились Логан Кутюр (17), Томас Гертл (18) и Джо Торнтон (20).

Следующую встречу команды проведут 15 апреля в Лас-Вегасе. В составе «Вегаса» в ней может принять участие российский форвард Никита Гусев, который договорился со СКА о досрочном расторжении контракта, чтобы сыграть в Кубке Стэнли.