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10:43 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе»

ТАСС, 13 апреля. «Сан-Хосе» на своей площадке проиграл «Вегасу» со счетом 3:5 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Коди Икин (1-я минута), Колин Миллер (5), Макс Пачиоретти (7), Марк Стоун (22) и Уильям Карлссон (48). У проигравших отличились Логан Кутюр (17), Томас Гертл (18) и Джо Торнтон (20).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1.

Следующую встречу команды проведут 15 апреля в Лас-Вегасе. В составе «Вегаса» в ней может принять участие российский форвард Никита Гусев, который договорился со СКА о досрочном расторжении контракта, чтобы сыграть в Кубке Стэнли.

Сан-Хосе Шаркс
3:5
3:3, 0:1, 0:1
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала13.04.2019, 05:30 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурЖерар Галлан
Вратари
Мартин Джонс(Аарон Делл)Марк-Андре Флери
1-й период
00:58Коди Икин(Макс Пачоретти)
02:27Колин Миллер
03:27Дерик Энгелланд
04:37Колин Миллер
06:11Макс Пачоретти(Пол Штястны)
06:39Тимо Майер
06:39Марк Стоун
11:19Брэйден Макнэбб
13:25Кевин Лабанк
15:03Томаш Хертл
16:05Колин Миллер
16:59Логан Кутюр(Эрик Карлссон, Джо Павелски)
17:38Томаш Хертл(Эрик Карлссон, Логан Кутюр)
19:08Джо Торнтон(Бренден Диллон, Эвандер Кейн)
2-й период
20:51Логан Кутюр
21:31Марк Стоун(Пол Штястны, Алекс Так)
26:35Алекс Так
36:10Нэйт Шмидт
3-й период
45:52Ши Теодор
47:35Вильям Карлссон(Райлли Смит, Нэйт Шмидт)
55:46Томаш Носек
Овертайм
60:00Эвандер Кейн
60:00Тимо Майер
60:00Дерик Энгелланд
60:00Дерик Энгелланд
Лучшие игроки матча
Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Пол Штястны (Вегас Голден Найтс)
Статистика
12Штрафное время22
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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