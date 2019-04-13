«Вегас» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе»
ТАСС, 13 апреля. «Сан-Хосе» на своей площадке проиграл «Вегасу» со счетом 3:5 во втором матче серии первого раунда
ТАСС, 13 апреля. «Сан-Хосе» на своей площадке проиграл «Вегасу» со счетом 3:5 во втором матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Коди Икин (1-я минута), Колин Миллер (5), Макс Пачиоретти (7), Марк Стоун (22) и Уильям Карлссон (48). У проигравших отличились Логан Кутюр (17), Томас Гертл (18) и Джо Торнтон (20).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1.
Следующую встречу команды проведут 15 апреля в
|Питер Дебур
|Жерар Галлан
|Мартин Джонс(Аарон Делл)
|Марк-Андре Флери
|00:58
|Коди Икин(Макс Пачоретти)
|02:27
|Колин Миллер
|03:27
|Дерик Энгелланд
|04:37
|Колин Миллер
|06:11
|Макс Пачоретти(Пол Штястны)
|06:39
|Тимо Майер
|06:39
|Марк Стоун
|11:19
|Брэйден Макнэбб
|13:25
|Кевин Лабанк
|15:03
|Томаш Хертл
|16:05
|Колин Миллер
|16:59
|Логан Кутюр(Эрик Карлссон, Джо Павелски)
|17:38
|Томаш Хертл(Эрик Карлссон, Логан Кутюр)
|19:08
|Джо Торнтон(Бренден Диллон, Эвандер Кейн)
|20:51
|Логан Кутюр
|21:31
|Марк Стоун(Пол Штястны, Алекс Так)
|26:35
|Алекс Так
|36:10
|Нэйт Шмидт
|45:52
|Ши Теодор
|47:35
|Вильям Карлссон(Райлли Смит, Нэйт Шмидт)
|55:46
|Томаш Носек
|60:00
|Эвандер Кейн
|60:00
|Тимо Майер
|60:00
|Дерик Энгелланд
|60:00
|Дерик Энгелланд
Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Пол Штястны (Вегас Голден Найтс)
|12
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|2