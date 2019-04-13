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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гавриков заявил, что готов вернуться из «Коламбуса» на ЧМ-2019

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф НХЛ он готов вернуться в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

В ночь с пятницы на субботу СКА объявил о расторжении контракта с Гавриковым, хоккеист присоединится к «Коламбус Блю Джекетс». Ранее защитник был включен в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

«Хочу поблагодарить СКА за то, то у меня есть возможность уже сейчас сходу сыграть в плей-офф НХЛ. В Петербурге я провел два отличных сезона, очень благодарен клубу и болельщикам за это время, за организацию на высшем уровне и великолепную поддержку. Это колоссальный опыт, который точно пригодится в будущем», — сказал Гавриков журналистам.

Петербургский клуб в плей-офф КХЛ сезона-2018/19 дошел до финала Западной конференции, где в семи матчах уступил московскому ЦСКА.

«В этом плей-офф нам немного не хватило, чтобы пройти дальше и бороться за Кубок Гагарина, но мы выкладывались по максимуму и, конечно, старались порадовать болельщиков. Уверен, у СКА впереди еще много побед. Конечно, я готов вернуться в сборную России на чемпионат мира. Выступать за сборную — большая честь для любого игрока, и я всегда готов помочь национальной команде, если штаб сочтёт, что я нужен», — отметил хоккеист.

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