Гавриков заявил, что готов вернуться из «Коламбуса» на ЧМ-2019

Источник: Спорт РИА Новости

В ночь с пятницы на субботу СКА объявил о расторжении контракта с Гавриковым, хоккеист присоединится к «Коламбус Блю Джекетс». Ранее защитник был включен в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

«Хочу поблагодарить СКА за то, то у меня есть возможность уже сейчас сходу сыграть в плей-офф НХЛ. В Петербурге я провел два отличных сезона, очень благодарен клубу и болельщикам за это время, за организацию на высшем уровне и великолепную поддержку. Это колоссальный опыт, который точно пригодится в будущем», — сказал Гавриков журналистам.

Петербургский клуб в плей-офф КХЛ сезона-2018/19 дошел до финала Западной конференции, где в семи матчах уступил московскому ЦСКА.