Гавриков заявил, что готов вернуться из «Коламбуса» на ЧМ-2019
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что в случае вылета «Коламбуса» из
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что в случае вылета «Коламбуса» из
В ночь с пятницы на субботу СКА объявил о расторжении контракта с Гавриковым, хоккеист присоединится к «Коламбус Блю Джекетс». Ранее защитник был включен в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
«Хочу поблагодарить СКА за то, то у меня есть возможность уже сейчас сходу сыграть в
Петербургский клуб в
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